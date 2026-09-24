SMART FIT INAUGURA SU SEDE NÚMERO 126 EN CHILE Y ANUNCIA PLANES DE EXPANSIÓN EN PUNTA ARENAS

La cadena internacional de gimnasios Smart Fit inauguró este jueves su primera sede en Punta Arenas, marcando su llegada oficial a la Región de Magallanes. La apertura fue abordada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde su Country Manager para el Cono Sur, Cristián Deppe, entregó detalles del proceso de instalación, las características del recinto y las tendencias que actualmente marcan la industria del fitness.

Deppe explicó que el proyecto comenzó a desarrollarse hace aproximadamente dos años, período durante el cual la empresa analizó las características de la ciudad, sus hábitos deportivos y las condiciones particulares de la zona austral.







“Nosotros partimos hace más de 2 años en el desafío de poder abrir un gimnasio en Punta Arenas, estábamos buscando ubicaciones, nos gusta visitar las ciudades en las que estamos, entender sus dinámicas. Cada ciudad tiene una identidad propia y obviamente que Punta Arenas tiene lo suyo”, señaló.



De acuerdo con el ejecutivo, uno de los antecedentes considerados para concretar la llegada fue el nivel de actividad física de la población local. Según los datos públicos analizados por la compañía y mencionados durante la entrevista, más del 50% de la población adulta de Punta Arenas sería activa.

“Nos dimos cuenta que es una población que más del 50%, con la información pública que teníamos, más del 50% de la población adulta ya es activa en Punta Arenas, o sea, a diferencia de otras ciudades de Chile, es una ciudad que le gusta el deporte”, sostuvo Deppe.



Una apertura adaptada a las condiciones de Magallanes



La planificación también consideró las características climáticas de la región, particularmente las dificultades que pueden existir durante buena parte del año para desarrollar actividades deportivas al aire libre.

En ese sentido, el ejecutivo explicó que la nueva sede fue equipada considerando tanto las preferencias de los usuarios como las condiciones de Punta Arenas, incorporando una amplia oferta de máquinas de musculación y equipamiento cardiovascular.

“Cuando nosotros estudiamos Punta Arenas y entendiendo el clima y entendiendo que es la primera unidad que hoy día estamos abriendo, quisimos hacerlo lo más completo posible”, afirmó.

Deppe agregó que la empresa decidió reforzar especialmente las zonas de cardio, precisamente considerando las condiciones meteorológicas de la ciudad.

“Hoy día, a diferencia de los otros gimnasios que tenemos a lo largo de Chile, no quisimos escatimar también en el cardio, considerando que al ser una zona austral, respecto a la cual gran parte del año quizás no acompaña poder correr fuera por el clima, incorporamos las zonas de cardio con el full set de equipamiento”, explicó.



Los cambios en la forma de entrenar



Durante la conversación también se abordaron las transformaciones que ha experimentado la industria del fitness durante los últimos años. Según Deppe, actualmente los gimnasios han dejado de ser únicamente espacios destinados al ejercicio físico y también cumplen una función social.

“Hoy día los gimnasios son más que un espacio respecto al cual puedan hacer deporte. Nosotros estamos viendo los análisis con qué están haciendo los jóvenes, los jóvenes van a entrenar en grupo. Los jóvenes les gusta entrenar y van con sus amigos”, comentó.

A su juicio, la pandemia también aceleró la valoración de la actividad física y el bienestar. El período de confinamiento y las restricciones que afectaron a los gimnasios llevaron a muchas personas a modificar sus hábitos, aunque posteriormente se produjo un retorno a los espacios presenciales.

“El hecho de que tuvimos una pandemia, de cierta manera, aceleró ese proceso. Cuando tú te das cuenta que estuviste en una posición en que el mundo y la salud estuvo en un punto crítico, la gente obviamente que le toma conciencia a eso”, indicó.

El ejecutivo también destacó el crecimiento de la participación femenina en los espacios de musculación y el cambio en las preferencias de los usuarios, con una mayor demanda por entrenamiento de fuerza.

“Nos hemos ido dando cuenta que los jóvenes hoy día lo que quieren es mucho más un espacio de musculación versus zonas de cardio, por ejemplo”, señaló.



Tecnología e inteligencia artificial en los gimnasios



Otro de los aspectos abordados fue la incorporación de tecnología para analizar el comportamiento de los usuarios y adaptar la oferta de equipamiento.

Deppe explicó que Smart Fit se encuentra utilizando herramientas tecnológicas, incluida inteligencia artificial, para identificar qué máquinas tienen mayor utilización y así tomar decisiones sobre la implementación de los distintos recintos.

“Nosotros hoy día estamos desarrollando a través de tecnología de la inteligencia artificial, poder identificar cuáles son aquellos puntos o aquellas máquinas que más se ocupan. Entonces, en la medida que vamos identificando eso, también podemos entender cuáles son aquellos equipamientos que en determinados gimnasios, en determinadas ciudades, se ocupan más”, detalló.

La empresa también dispone de herramientas digitales orientadas a personalizar las rutinas de entrenamiento. Entre ellas mencionó Smart Coach, sistema integrado en su aplicación que permite generar planes de entrenamiento a partir de los objetivos e información entregada por los usuarios.



Entrenamiento, nutrición y recuperación



La evolución de la industria también ha llevado a ampliar la experiencia dentro de los gimnasios, incorporando conceptos relacionados con nutrición, entrenamiento cruzado y recuperación.

Deppe sostuvo que actualmente los usuarios no necesariamente practican una sola disciplina, sino que utilizan el gimnasio como complemento para otras actividades deportivas.

“Hoy día el entrenamiento cruzado es algo súper importante. O sea, la gente no solo está yendo a hacer, en el fondo, pesas o cardio, sino que va complementando sus actividades. Un ciclista, obviamente, también complementa parte de su rutina en el gimnasio”, explicó.

Asimismo, destacó que una de las tendencias que la compañía observa a nivel internacional corresponde a las denominadas zonas de recuperación, con elementos como sillones de masaje, saunas y botas de recuperación.

“Hoy día el mundo del fitness también está orientado a tener sillones de masaje, sauna seco, entonces estamos viendo botas de recuperación, que hoy día es como la tendencia mundial para justamente después de tu entrenamiento también tener una recuperación activa más rápida”, afirmó.



Proyección de una segunda sede en Punta Arenas



La llegada de Smart Fit a Punta Arenas no necesariamente quedaría limitada a la actual instalación. Durante la entrevista, Cristián Deppe señaló que la empresa ya se encuentra trabajando en la posibilidad de complementar su presencia en la ciudad con una segunda unidad.

“Debido al gran recibimiento que hemos tenido, como te digo, llegamos para quedarnos y ya estamos en un proceso de poder complementar y tener otra unidad idealmente en el futuro. Ya estamos trabajando en eso”, adelantó.

El ejecutivo agregó que la compañía busca establecer relaciones de largo plazo con las comunidades donde instala sus gimnasios, incluyendo vínculos con autoridades locales y organizaciones.

“Para nosotros es súper importante la relación también con la autoridad y también con la comunidad. Queremos ser un buen vecino”, manifestó.

La primera sede de Smart Fit en Punta Arenas comenzó sus operaciones y su inauguración oficial se realizó este jueves 24 de septiembre, con la participación de representantes de la empresa y autoridades locales. Según Deppe, la recepción inicial de los habitantes de la ciudad ha sido positiva y ya registra usuarios inscritos.





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