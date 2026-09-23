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23 de septiembre de 2026

CARABINEROS DETIENE A HOMBRE DE 57 AÑOS ACUSADO DE INGRESAR A UN DOMICILIO CON UN ARMA BLANCA EN RÍO SECO

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, desde donde se dispuso que el imputado pase a control de detención durante este miércoles 23 de septiembre.

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Durante la tarde de este martes 22 de septiembre, Carabineros de la Subcomisaría Río Seco detuvo a un hombre de 57 años, luego de que fuera denunciado por intentar ingresar a un domicilio ubicado en calle Ernesto Machuca, en el sector de Río Seco.

El procedimiento se inició tras una alerta recibida desde la Central de Comunicaciones (Cenco), que informó a los funcionarios policiales sobre la presencia de un individuo que estaría intentando ingresar a una vivienda. Al concurrir al lugar, Carabineros se entrevistó con los moradores, quienes señalaron que el sujeto correspondía a la pareja de una amiga que se encontraba al interior del inmueble.

De acuerdo con los antecedentes recabados en el procedimiento, momentos antes el hombre habría saltado el cerco perimetral de la propiedad mientras portaba un arma blanca y profería gritos hacia el interior de la vivienda. Ante esta situación, los funcionarios policiales procedieron a su detención.

Posteriormente, el individuo fue sometido a una prueba respiratoria de alcohol, registrando 2,43 gramos de alcohol por litro de sangre (G/L). El detenido fue identificado con las iniciales S.B.S.M., chileno, de 57 años, quien no registra antecedentes penales.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, desde donde se dispuso que el imputado pase a control de detención durante este miércoles 23 de septiembre.

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