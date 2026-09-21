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21 de septiembre de 2026

SEREMI DE GOBIERNO DESTACA ROL DE LAS RADIOS EN MAGALLANES Y ABORDA IMPULSO A UN FERIADO REGIONAL

Día del trabajador radial

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El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, participó de una jornada radial organizada con motivo del Día del Trabajador Radial, instancia en la que destacó el rol de los medios de comunicación y particularmente de las radios en una región marcada por las largas distancias y el aislamiento territorial. La autoridad señaló que los medios permiten acercar información sobre políticas públicas y beneficios estatales a comunidades, pescadores y habitantes de localidades apartadas, además de relevar el trabajo desarrollado mediante el Fondo de Medios para fortalecer a las emisoras regionales.

Durante la conversación, Roa también abordó la relevancia del Estrecho de Magallanes y la propuesta de establecer un feriado regional asociado a la fecha de la toma de posesión. La autoridad manifestó disposición para contribuir a generar acuerdos entre las distintas autoridades y parlamentarios de la región, considerando que existen propuestas que sitúan la conmemoración en fechas diferentes, como el 21 de septiembre o el 21 de octubre. En ese contexto, destacó la presencia de autoridades nacionales en la zona y sostuvo que la relevancia estratégica del Estrecho ha adquirido mayor visibilidad a nivel nacional.

Finalmente, el seremi realizó un balance de las recientes Fiestas Patrias en Magallanes, destacando el comportamiento preventivo de la comunidad. Según los antecedentes entregados, durante el periodo se efectuaron cerca de 600 controles y se registraron 10 detenidos, mientras que dos personas fueron sorprendidas conduciendo en estado de ebriedad. Roa valoró que, pese a dos volcamientos registrados al inicio del periodo, no se produjeran accidentes graves ni fallecimientos durante las celebraciones.



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SEREMI DE GOBIERNO DESTACA ROL DE LAS RADIOS EN MAGALLANES Y ABORDA IMPULSO A UN FERIADO REGIONAL

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