CHILE Y JORDANIA FIRMAN ACUERDO PARA CREAR COMISIÓN DE COMERCIO BILATERAL

El documento fue firmado este martes 15 de septiembre por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y el embajador de Jordania en Chile, Mohammad Al Shabbarn, en dependencias de la Cancillería. Se trata del primer mecanismo bilateral destinado a abordar formalmente materias de comercio e inversiones entre ambos países.

El comité permitirá abordar temas como facilitación del comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, además de identificar áreas de cooperación e intercambiar información y experiencias. La creación de esta instancia se produce en un contexto de crecimiento del intercambio comercial, que durante 2025 alcanzó los US$15,8 millones, un 61,2% más que en 2024.

Las exportaciones chilenas llegaron a US$9,1 millones durante 2025, con un aumento de 71,6%, y estuvieron concentradas principalmente en pasta química de madera, uvas, pasas, kiwis, granos y harina de lupinos y carragenina. En tanto, las importaciones desde Jordania alcanzaron los US$6,7 millones, registrando un incremento de 49%.

Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales señalaron que el nuevo mecanismo permitirá profundizar la relación comercial y evaluar nuevas oportunidades de intercambio. La subsecretaria Paula Estévez indicó que eventualmente podría abrirse una conversación para avanzar hacia un acuerdo comercial, mientras que el embajador Mohammad Al Shabbarn manifestó su expectativa de iniciar negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países.

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