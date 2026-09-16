16 de septiembre de 2026
FIESTA DE LA CHILENIDAD 2026 INVITA A VIVIR LAS FIESTAS PATRIAS EN LA CELEBRACIÓN MÁS AUSTRAL DEL MUNDO
La inauguración se realizará a las 19:00 horas en la Sala de Uso Múltiple (SUM), dando comienzo a una programación especialmente preparada para celebrar las Fiestas Patrias, que contará con música en vivo, stands de comidas, juegos y distintas actividades para compartir en comunidad.
Este jueves 17 de septiembre se dará inicio a la Fiesta de la Chilenidad 2026, una celebración organizada por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos que invita a vecinos, vecinas, familias y visitantes a encontrarse en Puerto Williams para disfrutar de nuestras tradiciones en la Fiesta de la Chilenidad más austral del mundo.
La inauguración se realizará a las 19:00 horas en la Sala de Uso Múltiple (SUM), dando comienzo a una programación especialmente preparada para celebrar las Fiestas Patrias, que contará con música en vivo, stands de comidas, juegos y distintas actividades para compartir en comunidad.
La actividad representa una oportunidad para poner en valor nuestras tradiciones y generar espacios de encuentro entre las familias de Cabo de Hornos, combinando la gastronomía, la música, la cultura y el espíritu festivo propio de estas fechas.
Ser la celebración de Fiestas Patrias más austral del mundo le entrega además un carácter único a esta fiesta, que se vive en un territorio marcado por su identidad, su historia y la particularidad de encontrarse en el extremo sur de Chile.
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, extendió una invitación a toda la comunidad a ser parte de esta celebración.
“Queremos invitar a todas las familias, a nuestros vecinos y vecinas y también a quienes nos visitan, a encontrarnos durante estos días de Fiestas Patrias y disfrutar juntos de nuestra Fiesta de la Chilenidad. Esta es una celebración que hacemos entre todos, para compartir, reencontrarnos y disfrutar de nuestras tradiciones en un lugar único como Puerto Williams, en la fiesta de chilenidad más austral del mundo. Los esperamos con mucho cariño para celebrar juntos a nuestro país”.
La actividad es abierta a toda la comunidad y busca convertirse en un espacio de encuentro y celebración para las familias de Cabo de Hornos, manteniendo vivas las tradiciones chilenas desde el territorio más austral del mundo.
Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.
Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.