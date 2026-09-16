FIESTA DE LA CHILENIDAD 2026 INVITA A VIVIR LAS FIESTAS PATRIAS EN LA CELEBRACIÓN MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

Este jueves 17 de septiembre se dará inicio a la Fiesta de la Chilenidad 2026, una celebración organizada por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos que invita a vecinos, vecinas, familias y visitantes a encontrarse en Puerto Williams para disfrutar de nuestras tradiciones en la Fiesta de la Chilenidad más austral del mundo.



La inauguración se realizará a las 19:00 horas en la Sala de Uso Múltiple (SUM), dando comienzo a una programación especialmente preparada para celebrar las Fiestas Patrias, que contará con música en vivo, stands de comidas, juegos y distintas actividades para compartir en comunidad.

La actividad representa una oportunidad para poner en valor nuestras tradiciones y generar espacios de encuentro entre las familias de Cabo de Hornos, combinando la gastronomía, la música, la cultura y el espíritu festivo propio de estas fechas.

Ser la celebración de Fiestas Patrias más austral del mundo le entrega además un carácter único a esta fiesta, que se vive en un territorio marcado por su identidad, su historia y la particularidad de encontrarse en el extremo sur de Chile.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, extendió una invitación a toda la comunidad a ser parte de esta celebración.



“Queremos invitar a todas las familias, a nuestros vecinos y vecinas y también a quienes nos visitan, a encontrarnos durante estos días de Fiestas Patrias y disfrutar juntos de nuestra Fiesta de la Chilenidad. Esta es una celebración que hacemos entre todos, para compartir, reencontrarnos y disfrutar de nuestras tradiciones en un lugar único como Puerto Williams, en la fiesta de chilenidad más austral del mundo. Los esperamos con mucho cariño para celebrar juntos a nuestro país”.



La actividad es abierta a toda la comunidad y busca convertirse en un espacio de encuentro y celebración para las familias de Cabo de Hornos, manteniendo vivas las tradiciones chilenas desde el territorio más austral del mundo.



