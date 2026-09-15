CORE JUAN MORANO: “HAY QUE PREPARAR UNA MASA CRÍTICA DE GENTE QUE PUEDA TRABAJAR” EN LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

​Capital humano, formación técnica, automatización y participación ciudadana fueron algunos de los principales temas abordados por el consejero regional de Magallanes, Juan Morano Cornejo, durante su participación esta mañana en el programa “Aquí hidrógeno verde” de Polar Comunicaciones, donde también analizó las oportunidades y desafíos que plantea para la región el desarrollo del hidrógeno verde y la transición energética.



Durante la conversación, el consejero regional puso especial énfasis en la necesidad de anticiparse a las demandas de capital humano que podrían generar los nuevos proyectos energéticos, planteando que la preparación de trabajadores locales debe comenzar antes de que las iniciativas entren plenamente en operación.

En este sentido, Morano destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre las instituciones de educación técnica y superior y el mundo productivo, recordando experiencias anteriores de la región vinculadas a la actividad industrial y energética.

“Lo bueno sería que se fuera preparando esa masa crítica para poder cumplir lo relevante en esa industria y que sea gente Magallanes”, sostuvo, advirtiendo que de no existir una preparación previa podría repetirse una situación en la que gran parte de los trabajadores requeridos provenga de otras regiones.

El consejero señaló que Magallanes ha vivido anteriormente procesos similares, particularmente asociados al desarrollo de ENAP y a la formación de profesionales y técnicos vinculados a la actividad industrial. A su juicio, esa experiencia puede servir como referencia para enfrentar el nuevo ciclo asociado al hidrógeno verde, el amoniaco verde, la energía eólica y otras tecnologías.

En esa línea, destacó la necesidad de contar con carreras técnicas que permitan una transición efectiva hacia estudios superiores, cuestionando que actualmente quienes buscan continuar su formación muchas veces deben prácticamente comenzar nuevamente sus estudios.

“Hoy día los problemas como que no confluyen, no conversan, entonces todo el que quiere seguir estudiando en la práctica casi parte de nuevo y eso no es bueno. Yo creo que hay un error grave”, afirmó.

Morano también planteó que el debate sobre la duración de las carreras debe relacionarse con el financiamiento de las instituciones de educación superior, señalando que se requiere encontrar mecanismos que permitan asegurar el financiamiento universitario sin extender innecesariamente los períodos de formación de los estudiantes.

Automatización e inteligencia artificial

Otro de los aspectos destacados durante la entrevista fue el impacto que tendrán la automatización y la inteligencia artificial sobre los empleos asociados a los futuros proyectos.

El consejero regional llamó a evitar proyecciones laborales que no consideren la rápida evolución tecnológica, especialmente al momento de estimar la cantidad de trabajadores que requerirán las plantas una vez que entren en régimen.

Por ello, planteó que la preparación de los trabajadores debe considerar también nuevas competencias digitales y capacidades relacionadas con la utilización y supervisión de tecnologías avanzadas.

A juicio de Morano, la discusión no debería centrarse únicamente en cuántos puestos de trabajo generarán los proyectos, sino también en qué tipo de empleos existirán efectivamente cuando las instalaciones estén funcionando.

“No va a haber 4000 personas, puede ser que sea la construcción, pero no en el funcionamiento de una planta”, sostuvo, diferenciando entre la demanda de mano de obra que podría producirse durante las etapas de construcción y la que posteriormente se mantendría durante la operación.

Una oportunidad para recuperar oficios y especializaciones

El consejero también recordó la experiencia de antiguos trabajadores especializados de Magallanes, mencionando particularmente el caso de los soldadores y otros oficios vinculados a grandes obras industriales.

Según explicó, la región puede volver a desarrollar capacidades técnicas específicas de acuerdo con los ciclos productivos, incluso considerando que parte de ese capital humano pueda desempeñarse temporalmente fuera de Magallanes.

“Yo creo que tiene que haber ciclos”, afirmó, explicando que la formación debe responder a las necesidades reales del mercado y adaptarse a los períodos de mayor o menor demanda.

En este punto, destacó que la capacitación debe estar vinculada a oportunidades concretas de empleo y a requerimientos previamente identificados por las empresas, para evitar que jóvenes y trabajadores se formen en especialidades que posteriormente tengan una demanda menor a la esperada.

Hidrógeno verde y escenario internacional

Consultado por el escenario que enfrenta actualmente la industria del hidrógeno verde, luego de un período en que surgieron cuestionamientos respecto del ritmo de avance de los proyectos, Morano sostuvo que su visión corresponde más al realismo que al pesimismo.

El consejero planteó que el desarrollo de una nueva industria energética depende necesariamente de que exista demanda para los productos que se pretende generar, pero manifestó su convicción de que los combustibles limpios tendrán un papel relevante en el futuro.

“Yo creo que el hidrógeno verde tiene futuro, que los combustibles limpios son indispensables para que podamos seguir pensando en una humanidad desde el año 2050”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el cambio climático obliga a mantener la búsqueda de alternativas energéticas y productivas que permitan reducir las emisiones, considerando que los efectos de este fenómeno ya se manifiestan en distintos territorios.

En cuanto a Magallanes, señaló que las condiciones naturales de la región constituyen una ventaja para este tipo de proyectos, aunque advirtió que será necesario avanzar en eficiencia y competitividad para determinar cuáles iniciativas finalmente podrán concretarse.

“A mí me parece los proyectos hidrógeno verde han demostrado que sí se pueden hacer, que nuestras condiciones ambientales son favorables para aquello y que hiciera lo que falte es una demanda más potente”, sostuvo.

Participación ciudadana y vinculación con la comunidad

Otro de los aspectos planteados durante la entrevista fue la necesidad de incrementar la participación ciudadana en torno al desarrollo de la industria energética.

Morano valoró que las empresas hayan avanzado en materia de vinculación con el medio, pero consideró que todavía existe espacio para profundizar el diálogo con organizaciones sociales, juntas de vecinos, sindicatos y otras agrupaciones.

En esa perspectiva, sostuvo que la comunidad debe contar con información concreta respecto de los impactos y oportunidades que generarán los proyectos, particularmente en materia de empleo, formación y desarrollo económico.

El consejero llamó así a generar instancias que permitan responder preguntas fundamentales sobre el futuro de la industria y sus efectos en el territorio, considerando especialmente el avance de la automatización.

“Ninguno” de los proyectos debe ser descartado

Finalmente, al ser consultado por cuál sería la principal oportunidad que Magallanes no debería desaprovechar en materia de hidrógeno verde y transición energética, Morano evitó concentrarse en una sola iniciativa y planteó la necesidad de mantener una mirada amplia.

“Yo creo que ninguno. Yo creo que todo lo que está dando vueltas tenemos que seguir viéndolo porque alguno va a cristalizar, no todos porque tampoco tenemos materia prima para todos”, afirmó.

El consejero regional sostuvo que el desafío estará en identificar aquellas iniciativas que logren alcanzar mejores niveles de eficiencia y rentabilidad, manteniendo el impulso regional frente a un proceso de transformación energética que, a su juicio, continuará desarrollándose durante los próximos años.

​



​

