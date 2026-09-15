EPAUSTRAL PREPARA NUEVAS OBRAS EN PUNTA ARENAS Y PROYECTA ASUMIR OPERACIÓN DEL MUELLE DE PUERTO WILLIAMS EN 2027

El presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral, José Miguel Cruz Fleischmann, abordó esta mañana los principales desafíos y proyectos que enfrenta la compañía, destacando las obras que se desarrollan en Punta Arenas, el fortalecimiento de la conectividad mediante rampas y, especialmente, las gestiones para asumir la administración del muelle de Puerto Williams.



Durante su participación en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, Cruz Fleischmann realizó un balance de sus primeros meses al frente del directorio de EPAustral, período en el que ha sostenido reuniones con autoridades regionales, parlamentarios y representantes de distintos ministerios, con el objetivo de abordar una hoja de ruta para el desarrollo portuario de Magallanes.



El presidente del directorio explicó que actualmente existen distintos frentes de trabajo relacionados con infraestructura, aspectos financieros, operaciones, administración y área comercial, destacando que la empresa busca fortalecer su vínculo con los usuarios y con la comunidad regional.



“Nosotros necesitamos que la EPA crezca, que tenga más clientes, que sea más fácil de llegar, tener una mejor relación”, señaló Cruz Fleischmann, agregando que la intención es acercar la empresa no solamente a las líneas de cruceros, sino también “a los pasajeros, a la comunidad”.



En materia de infraestructura, uno de los proyectos inmediatos corresponde a las obras que se desarrollan en el muelle Mardones de Punta Arenas. Según explicó, los trabajos relacionados con las losas presentan un avance cercano al 96%, mientras que próximamente se contempla iniciar el proceso de licitación para intervenir el terminal de pasajeros del muelle Prat.



La planificación considera que durante 2026 se pueda concluir el trabajo en Mardones y que posteriormente, durante 2027, se inicie una intervención en Prat, cuyos trabajos podrían extenderse por un período estimado de entre 18 y 24 meses.



El ejecutivo recalcó que la programación debe considerar la necesidad de mantener la continuidad operacional del sistema portuario, debido a que los dos principales muelles de Punta Arenas cumplen un papel complementario cuando uno de ellos se encuentra intervenido.



“Nosotros tenemos dos muelles, Mardones y Prat, entonces cuando estamos interviniendo o haciendo algo en Mardones tenemos que usar más Prat y cuando estamos interviniendo Prat tenemos que usar lo que no podemos hacer es dejar bloqueados los dos muelles al mismo tiempo”, explicó.



Puerto Williams como uno de los principales focos



Uno de los anuncios más relevantes realizados durante la entrevista estuvo relacionado con Puerto Williams. Cruz Fleischmann informó que sostuvo recientemente una reunión con el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, instancia en la que se habría establecido un compromiso para avanzar en la entrega del muelle a EPAustral.



De acuerdo con lo señalado, durante octubre se buscaría suscribir el convenio necesario para entregar a la empresa portuaria la administración de esta infraestructura, mientras que la operación propiamente tal podría concretarse durante marzo de 2027.



“Ya hay un compromiso en que nos van a entregar el muelle. Hay un compromiso de que en el mes de octubre vamos a firmar el convenio de entrega que necesitamos generar un convenio para que nos entreguen nosotros la administración del muelle”, afirmó.



El presidente del directorio sostuvo que este paso permitiría a EPAustral tomar parte de la próxima temporada de cruceros y fortalecer la posición de Puerto Williams frente a otros destinos de la zona austral.



“Vamos a poder tomar una cola de la temporada de crucero, nos va a permitir, si es que esto sucede, a tener un nuevo muelle en Williams y empezar a competirle más fuertemente a Ushuaia”, indicó.



Cruz Fleischmann enfatizó que la apuesta por Puerto Williams no significa dejar de lado Punta Arenas, sino reconocer el potencial específico que tiene cada territorio dentro de una estrategia regional.



“Cada ciudad tenga sus propias potencialidades. Fíjate entonces, Williams hoy día se está convirtiendo en un tema muy relevante”, sostuvo.



En esa línea, también destacó el potencial de la infraestructura portuaria como elemento de conectividad para sectores insulares y localidades más apartadas de Magallanes, relevando particularmente el desarrollo de nuevas rampas.



Nuevas rampas y conectividad regional



Otro de los ámbitos abordados fue el desarrollo de rampas de conectividad. El presidente de EPAustral explicó que existe interés del Ministerio de Obras Públicas en que la empresa asuma nuevas responsabilidades en esta materia, incorporando infraestructura que permita mejorar la conexión entre distintos sectores de la región.



La intención, según detalló, es que el próximo convenio con el MOP pueda tener un alcance más amplio y permita incorporar nuevos proyectos sin tener que iniciar un proceso administrativo independiente cada vez que se requiera entregar una nueva infraestructura.



“La idea es que no pase tanto tiempo para que se pueda incorporar una rampa, entonces que podamos hacerlo más fácil”, señaló.



Para Cruz Fleischmann, la conectividad mediante rampas forma parte de una visión más amplia de EPAustral, que va más allá de la operación de los muelles.



“La EPA no solamente es muelle, son rampas, es conectividad, es mucho más”, afirmó.



El ejecutivo agregó que la infraestructura puede contribuir al desarrollo de territorios que actualmente presentan bajos niveles de conectividad y población, permitiendo generar nuevas oportunidades económicas y sociales.



Reconocen desafíos financieros



Junto con los proyectos de infraestructura, el presidente del directorio de EPAustral reconoció que la empresa enfrenta desafíos financieros y comerciales que están siendo abordados por la actual administración.



“La EPA viene cayendo en sus ventas y ha tenido está pasando un problema financiero que nosotros nos tiene que ocupar, no solamente preocupar, sino que ocupar”, manifestó.



En ese sentido, explicó que el desafío consiste en compatibilizar el desarrollo de nuevas obras e infraestructura con el fortalecimiento de los ingresos y de la actividad comercial de la empresa.



“Por un lado desarrollar, por el otro, preocuparnos de las ventas. Por el otro lado, preocuparnos en el área comercial”, indicó, agregando que también existe un trabajo asociado a materias administrativas y operacionales.



Cruz Fleischmann destacó, además, el conocimiento y experiencia del equipo interno de EPAustral como un elemento relevante para avanzar en estos procesos.



Magallanes como plataforma para el turismo de cruceros



Durante la entrevista también abordó su participación en una delegación desarrollada en Uruguay, donde asistió en su calidad de presidente de la Asociación de Puertos del Cono Sur, instancia en la que se analizaron oportunidades relacionadas con la industria de cruceros y el turismo austral.



En ese contexto, planteó la posibilidad de fortalecer una ruta de cruceros que conecte distintos destinos del sur de Chile, aprovechando el atractivo de Magallanes y de otros territorios para desarrollar un turismo asociado a la naturaleza y la aventura.



Cruz Fleischmann destacó que la región cuenta con importantes flujos turísticos que podrían transformarse en oportunidades para la industria de cruceros y para el comercio y los servicios locales.



Además, adelantó que existe la posibilidad de que Punta Arenas sea sede del próximo encuentro de la organización, lo que permitiría posicionar a la ciudad y a la región frente a representantes de la industria internacional de cruceros.



“El próximo encuentro tiene que hacerse en Punta Arenas”, afirmó, señalando que sería la primera vez que esta actividad se desarrollaría en una ciudad distinta de Punta del Este.



Finalmente, el presidente del directorio de EPAustral destacó la necesidad de que la infraestructura portuaria sea entendida como parte de una cadena mayor, donde el arribo de pasajeros pueda generar beneficios para hoteles, restaurantes, cafeterías, operadores turísticos y otros servicios regionales.



En ese sentido, planteó que la empresa busca mantener una política de información y vinculación con la comunidad para dar a conocer el movimiento portuario y las oportunidades asociadas a él.



Actualmente, EPAustral proyecta alrededor de 70 mil pasajeros de cruceros, cifra que, según Cruz Fleischmann, representa una oportunidad que debe ser aprovechada por el conjunto de la región.



“Nosotros la EPA no solamente es el lugar donde atracan los buques, sino que también tiene que ser una posibilidad para que todos lo aprovechen”, concluyó.

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