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15 de septiembre de 2026

LA AGRUPACIÓN MUSICAL 7 DE JULIO CELEBRA FIESTAS PATRIAS CON UN GRAN CONCIERTO EN CASINO DREAMS DE PUNTA ARENAS

​La cita es en el Casino Dreams de Punta Arenas, dentro del espacio Lucky 7, a partir de las 22:00 horas. El espectáculo será gratuito para los asistentes, pagando únicamente la entrada general al casino.

7dejulio
Para celebrar este 18 de septiembre con lo mejor de las tradiciones nacionales y continentales, la reconocida Agrupación Musical 7 de Julio invita a toda la comunidad de Punta Arenas a disfrutar de una noche inolvidable llena de música, identidad y tradición.

La cita es en el Casino Dreams de Punta Arenas, dentro del espacio Lucky 7, a partir de las 22:00 horas. El espectáculo será gratuito para los asistentes, pagando únicamente la entrada general al casino.

Tras haber sido recientemente galardonada en el prestigioso Festival Folclórico en la Patagonia, donde cautivaron al público con una propuesta artística de primer nivel, la agrupación —compuesta por 8 talentosos músicos— llega al escenario de Dreams con un show variado, dinámico y lleno de energía. Con su característica picardía y alegría, transformarán la noche en una verdadera fiesta colectiva.

La velada ofrecerá un recorrido completo por el folclore de Chile, el canto popular, los ritmos del folclor latinoamericano y, por supuesto, la infaltable cueca para zapatear con todo en estas Fiestas Patrias.

Detalles del Evento
  • Fecha: Miércoles 18 de septiembre
  • Horario: Desde las 22:00 hrs.
  • Lugar: Bar Lucky 7, Casino Dreams de Punta Arenas
  • Entrada: Gratis con el boleto de acceso al casino
Director: Dardy Vidal López
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TALLER DE CUECA CERRÓ CON ALTA PARTICIPACIÓN EN PUERTO NATALES

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