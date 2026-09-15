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15 de septiembre de 2026

TALLER DE CUECA CERRÓ CON ALTA PARTICIPACIÓN EN PUERTO NATALES

​La instancia gratuita, impulsada por la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, reunió durante ocho clases a niños, jóvenes y adultos en torno al aprendizaje del baile nacional, en la antesala de Fiestas Patrias.

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Con una jornada marcada por la alegría, la música y la práctica del baile nacional, el pasado viernes finalizó en el Centro Comunitario Gracia y Paz el Taller de Cueca Municipal, iniciativa gratuita desarrollada por la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales, que durante ocho clases permitió a vecinas y vecinos de distintas edades aprender y perfeccionar la cueca junto a los talleristas Ariel Rodríguez y Carolina Carvajal.

La actividad formó parte de las acciones impulsadas por la institución para fortalecer las tradiciones locales y generar espacios abiertos de formación cultural para la comunidad. Durante el proceso participaron niñas, niños, adolescentes y adultos, algunos con conocimientos previos y otros que se acercaron por primera vez al baile nacional.

El tallerista Ariel Rodríguez destacó el desafío que significó realizar esta instancia formativa con una alta convocatoria. "Este año me tocó hacer el taller de cueca municipal y, primero que todo, queremos agradecer junto con mi pareja, Carolina, la oportunidad que nos dieron. Fue un desafío grande para nosotros, porque era primera vez que realizábamos un curso para tanta cantidad de gente", señaló.

Rodríguez valoró además el avance alcanzado por las y los participantes durante las clases. "Hubo días en que tuvimos mucha gente, y eso fue muy bueno. Estamos muy contentos, tratamos de hacerlo lo mejor posible y creemos que todas las personas que vinieron aprendieron a bailar. Eso nos mantiene muy contentos y orgullosos", agregó.

En esa misma línea, manifestó su deseo de que este tipo de iniciativas puedan mantenerse durante el año. "Ojalá que esto se mantenga, que las tradiciones se sigan fortaleciendo en nuestra ciudad y que la cueca cada vez sea más fuerte. Cada vez se ve más gente interesada en aprender nuestro baile nacional, y eso es hermoso para nosotros", expresó.

Por su parte, la tallerista Carolina Carvajal resaltó la diversidad de participantes y el trabajo personalizado realizado durante el proceso. "Llegaron niñitos, desde pequeñitos hasta gente adulta. Había personas que venían con una base y otras que venían desde cero, pero lograron avanzar bastante y quedar casi todos en un mismo nivel", indicó.

En la última clase estuvo presente el director ejecutivo de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, Jorge Vergara Segovia, quien compartió con las y los participantes y valoró el cierre de esta experiencia comunitaria.

"Estamos muy felices culminando este taller intensivo, que contempló ocho clases de dos horas cada una. Queremos agradecer a toda la comunidad que se hizo presente y participó", señaló Vergara.

Asimismo, agradeció el trabajo de los talleristas y destacó la respuesta de la comunidad. "Agradecemos a Carolina y Ariel, quienes tomaron este desafío y se hicieron parte de enseñar nuestro baile nacional. Estamos muy contentos por la gran concurrencia durante todos los días, con participación de niños, adolescentes y adultos", expresó.

El director ejecutivo agregó que el interés demostrado por la comunidad permite proyectar nuevas instancias de formación durante el año. "Estamos muy contentos de que no sea solamente cueca en septiembre, sino que también podamos implementar ciertos talleres durante todo el año. Esperamos que puedan aplicar todo lo aprendido en estas Fiestas Patrias", indicó.

Quienes participaron también valoraron positivamente la iniciativa. Nelson Velásquez destacó que el taller permitió compartir en familia y perfeccionar el baile nacional. "Es magnífico que lo hagan. Uno va aprendiendo más y, aparte, es nuestro baile nacional. Es un momento de familia, con los hijos y con profesores espectaculares", comentó.

El participante agregó que sería positivo repetir este tipo de espacios en otros momentos del año. "Ojalá no sea una vez al año, solamente cuando vienen las Fiestas Patrias. Sería bonito que se hiciera más veces, en invierno o en febrero", señaló.

Christian Barría, otro de los asistentes, valoró los aprendizajes adquiridos durante las jornadas. "Antes uno bailaba como podía en las festividades, pero ahora por lo menos sé la estructura, los pasos y lo básico. Ya se ve más bonita la cueca cuando uno la baila. Fue una muy buena iniciativa", expresó.

Mabel Cáceres también destacó la importancia de promover el aprendizaje de la cueca como parte de la cultura nacional. "La cueca es súper buena y es muy necesario que todos la aprendamos. Es nuestro baile nacional y todos deberíamos saberlo como parte de la cultura en general", sostuvo.

Una de las parejas participantes, integrada por Nicolás Ruiz y Daniela Pérez, calificó la experiencia como enriquecedora. "Me parece una actividad súper bonita y que contribuye a nuestras tradiciones. Para mí fue un privilegio venir, que fuera gratis y además aprender de nuestro baile típico", señaló Daniela.

Nicolás añadió que el taller les permitió ganar confianza para participar en las próximas celebraciones. "Yo no sabía bailar cueca y en pocas clases aprendimos bastante. Ahora sí vamos a salir a las fondas a bailar, ya sabemos bastante y estamos muy contentos", comentó.

Desde la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio se felicitó a las y los participantes por su compromiso, entusiasmo y motivación, reafirmando el compromiso institucional de seguir impulsando espacios gratuitos de formación, participación y encuentro comunitario que fortalezcan las tradiciones y la identidad cultural de Puerto Natales.

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