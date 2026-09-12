Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

12 de septiembre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | SUICIDIO: NO ES SOLO TAREA DEL ESTADO

Por: Ángel Roa, Seremi de Gobierno de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Ángel Roa

​El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Magallanes, la fecha nos enfrenta a una cifra alarmante: 30 personas han fallecido por esta causa en lo que va de 2026. A esto se suman 508 notificaciones de lesiones autoinfligidas al mes de agosto, concentradas principalmente en mujeres y jóvenes de entre 10 y 19 años.

Son números que exigen empatía y acción. Cuando gran parte de los afectados son adolescentes, la presencia oportuna de un adulto resulta crucial. Detrás de cada estadística hay una familia, un aula, un barrio y una comunidad entera impactada.

Abordo este tema sabiendo que excede mis atribuciones institucionales, precisamente porque la crisis sobrepasa la capacidad del Estado.

Ninguna política pública puede reemplazar el gesto humano de reconocer al que sufre, detenerse a escucharlo y acompañarlo. El lema de este año, “Identifiquemos las señales: reconoce, escucha y acompaña”, sintetiza esta premisa: prevenir requiere un compromiso social cotidiano.

Aunque la red pública está activa a través del Servicio de Salud Magallanes, el COSAM Miraflores y la línea gratuita *4141, la primera barrera es cultural.

Debemos derribar el mito de que preguntar sobre el suicidio "instala la idea". Hablarlo abiertamente abre una puerta vital. Ante un aislamiento severo o cambios drásticos de conducta, consultar sin juzgar marca la diferencia.

Hace más de un siglo, Émile Durkheim advirtió en El suicidio (1897) que este fenómeno está profundamente ligado a los lazos sociales y al sentido de pertenencia. En una era dominada por la soledad, su tesis cobra dramática vigencia. Nos cuesta tratar el dolor emocional con la misma urgencia que una fractura física. Aun así, reconforta ver cómo las nuevas generaciones comienzan a desmitificar la salud mental sin vergüenza.

Para responder a este desafío necesitamos recuperar la capacidad de dejar que el sufrimiento ajeno nos mueva a actuar. Ya en el año 362, el emperador Juliano destacaba cómo las comunidades solidarias se fortalecían al acoger al desamparado. Una sociedad se define por la manera en que cuida a sus integrantes más vulnerables.

Cuando se pierde una vida, perdemos todos. Por eso el llamado no es solo para el sistema de salud, sino para juntas de vecinos, clubes deportivos, iglesias, colegios y familias de Magallanes. No hace falta ser especialista para preguntar cómo está el otro ni para tender una mano.

Las grandes políticas públicas son indispensables, pero necesitan de algo que ningún presupuesto puede comprar: una comunidad dispuesta a mirar de frente y no dejar a nadie solo.

ARTURO STORAKER

COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES NO PUEDE ESPERAR EL CRECIMIENTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MAGALLANES IMPLEMENTARÁ ESTRATEGIA UNIVERSAL DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Leer Más

​La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.

​La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.

WhatsApp Image 2026-09-12 at 14
nuestrospodcast
PREVENCIÓN SUICIDIO

INTERNOS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS SE CAPACITAN EN PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Ángel Roa

COLUMNA DE OPINIÓN | SUICIDIO: NO ES SOLO TAREA DEL ESTADO

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
SEMINARIO 22-09 ÁREA DE EDUCACIÓN ST (1)

SANTO TOMÁS REALIZARÁ SEMINARIO SOBRE TRANSICIÓN EDUCATIVA EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
corewilliams

PUERTO TORO RECIBE POR PRIMERA VEZ AL CONSEJO REGIONAL: ELECTRICIDAD, EDUCACIÓN Y CONECTIVIDAD ENTRE LAS PRINCIPALES URGENCIAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.