COLUMNA DE OPINIÓN | SUICIDIO: NO ES SOLO TAREA DEL ESTADO

​El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Magallanes, la fecha nos enfrenta a una cifra alarmante: 30 personas han fallecido por esta causa en lo que va de 2026. A esto se suman 508 notificaciones de lesiones autoinfligidas al mes de agosto, concentradas principalmente en mujeres y jóvenes de entre 10 y 19 años.



Son números que exigen empatía y acción. Cuando gran parte de los afectados son adolescentes, la presencia oportuna de un adulto resulta crucial. Detrás de cada estadística hay una familia, un aula, un barrio y una comunidad entera impactada.



Abordo este tema sabiendo que excede mis atribuciones institucionales, precisamente porque la crisis sobrepasa la capacidad del Estado.



Ninguna política pública puede reemplazar el gesto humano de reconocer al que sufre, detenerse a escucharlo y acompañarlo. El lema de este año, “Identifiquemos las señales: reconoce, escucha y acompaña”, sintetiza esta premisa: prevenir requiere un compromiso social cotidiano.



Aunque la red pública está activa a través del Servicio de Salud Magallanes, el COSAM Miraflores y la línea gratuita *4141, la primera barrera es cultural.



Debemos derribar el mito de que preguntar sobre el suicidio "instala la idea". Hablarlo abiertamente abre una puerta vital. Ante un aislamiento severo o cambios drásticos de conducta, consultar sin juzgar marca la diferencia.



Hace más de un siglo, Émile Durkheim advirtió en El suicidio (1897) que este fenómeno está profundamente ligado a los lazos sociales y al sentido de pertenencia. En una era dominada por la soledad, su tesis cobra dramática vigencia. Nos cuesta tratar el dolor emocional con la misma urgencia que una fractura física. Aun así, reconforta ver cómo las nuevas generaciones comienzan a desmitificar la salud mental sin vergüenza.



Para responder a este desafío necesitamos recuperar la capacidad de dejar que el sufrimiento ajeno nos mueva a actuar. Ya en el año 362, el emperador Juliano destacaba cómo las comunidades solidarias se fortalecían al acoger al desamparado. Una sociedad se define por la manera en que cuida a sus integrantes más vulnerables.



Cuando se pierde una vida, perdemos todos. Por eso el llamado no es solo para el sistema de salud, sino para juntas de vecinos, clubes deportivos, iglesias, colegios y familias de Magallanes. No hace falta ser especialista para preguntar cómo está el otro ni para tender una mano.



Las grandes políticas públicas son indispensables, pero necesitan de algo que ningún presupuesto puede comprar: una comunidad dispuesta a mirar de frente y no dejar a nadie solo.

