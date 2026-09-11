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11 de septiembre de 2026

PÉREZ MACKENNA SE REÚNE CON COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA TRAS DICHOS EN ARGENTINA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Según informó el Ministerio de RR.EE., las autoridades abordaron “el trabajo conjunto de ambas instituciones en materia de defensa de la soberanía y la cooperación en temas antárticos”.

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Un encuentro con el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, sostuvo este jueves en Valparaíso el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, a dos días de que la Cámara de Diputados aprobase interpelarlo por su manejo ante la serie de declaraciones que se realizaron en Argentina sobre el Estrecho de Magallanes.

“Nuestros mares, nuestros estrechos y nuestros canales son pilares estratégicos de Chile y nos posicionan ante el mundo como un país fuerte, unido y con una enorme proyección hacia el futuro”, destacó Pérez Mackenna tras la cita.

De acuerdo a un comunicado de la cartera, el canciller abordó con el almirante Cabrera “el trabajo conjunto de ambas instituciones en materia de defensa de la soberanía y la cooperación en temas antárticos”.

“La defensa de la soberanía de Chile es de máxima prioridad y un trabajo coordinado del Estado. Por eso, hoy me reuní con el comandante en jefe de la Armada, Fernando Cabrera Salazar, para coordinar esfuerzos en esta tarea”, destacó el canciller.

Según la petición para realizar la interpelación al canciller, el cuestionario estará centrado en trece materias concretas, siendo el primero de los temas el Estrecho de Magallanes, la vigencia del polémico Decreto 457/2021 y las declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno y la senadora Patricia Bullrich.

También se considera en el cuestionario la situación de las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina, las implicancias de la declaración conjunta del 3 de septiembre pasado y las consecuencias para Chile de las declaraciones de Javier Milei esa misma jornada en cadena nacional en su país.

Fuente: latercera.com

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​“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).

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