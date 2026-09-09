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9 de septiembre de 2026

“¿QUÉ ES PUERTO NATALES?”: ALEJANDRO FERRER RECORRE LA MEMORIA Y LAS TRADICIONES NATALINAS EN "REMEMBRANZAS DE UN NATALINO EN CHICAGO"

Remembranzas de un natalino en Chicago

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En el programa “Remembranzas de un natalino en Chicago”, emitido esta tarde por Polar Comunicaciones, el escritor y autor del libro Hasta aquí los dejo, Alejandro Ferrer Fernández, compartió una emotiva reflexión sobre su vínculo con Puerto Natales y los recuerdos que han marcado su vida, pese a haber nacido en Punta Arenas. El autor relató que llegó a la capital de Última Esperanza cuando apenas tenía dos semanas de vida, construyendo desde entonces una profunda identidad natalina.

En el contexto de las celebraciones por el centenario de Puerto Natales, Ferrer evocó distintos personajes, lugares, costumbres y episodios que, a su juicio, forman parte de la identidad histórica de la ciudad. Sus recuerdos recorrieron desde el antiguo Cine Palace, el pito de Bories, el fútbol, los comercios y oficios tradicionales, hasta las estancias, el trabajo obrero, los viajes a Río Turbio, el mate, el truco y los tradicionales apodos de sus habitantes. También destacó el papel de las mujeres, trabajadores, comerciantes y vecinos que contribuyeron a construir la historia local.

Finalmente, el escritor definió a Puerto Natales como una identidad colectiva construida durante generaciones, donde conviven la memoria, el esfuerzo, las tradiciones y el cariño por una tierra que continúa presente incluso para quienes viven lejos. En ese sentido, señaló que su relato busca rescatar las remembranzas de quienes formaron parte de esos primeros años y transmitirlas a las nuevas generaciones, especialmente en un momento marcado por los 100 años de la ciudad.



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