PRESIDENTE KAST Y TENSIÓN POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES: “NO ME PARECÍA RAZONABLE DECIRLE A MILEI QUE FIRMARA EN CHILE”

Durante la mañana de este lunes, el Presidente José Antonio Kast abordó en ADN Hoy las recientes tensiones con Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes, luego de las declaraciones de autoridades trasandinas que generaron cuestionamientos en Chile y de la visita del mandatario argentino Javier Milei a La Moneda.

En entrevista con ADN Hoy, Kast fue consultado por los decretos argentinos que plantean una visión de binacionalidad o soberanía compartida sobre el Estrecho de Magallanes y que, pese al reciente encuentro entre ambos mandatarios, continúan vigentes.

“Yo no había escuchado antes a un Presidente de la República o a sus ministros decir así, expresamente, que el Estrecho de Magallanes es de Chile y ejerce plenamente su soberanía”, afirmó Kast, quien además confirmó que los tratados entre ambos países siguen vigentes.

Consultado directamente sobre si Argentina debería derogar los decretos cuestionados, el Mandatario explicó que no consideraba razonable exigir que Milei firmara en Chile una revocación durante su visita. Kast señaló que se trata de un documento relacionado con la política de defensa argentina y no de una disposición aislada.

“Lo curioso es que durante los cuatro años del Gobierno anterior como que no existieron los decretos”, sostuvo, apuntando también a que durante la administración de Sebastián Piñera, pese a que su Gobierno presentó el reclamo, el tema no fue abordado en las declaraciones conjuntas con el entonces Presidente argentino Alberto Fernández.

Kast aseguró que el Gobierno chileno sí ha planteado a Argentina la necesidad de corregir esta situación. “ Ahora fue tema. ¿Y nosotros qué le dijimos? Mire, esto tiene que corregirse. Se lo hemos dicho en distintas ocasiones”, afirmó.

Respecto de una eventual modificación del decreto argentino, el Presidente sostuvo que “en el nuevo decreto de seguridad nacional, todos esperamos que eso sea corregido”. A la vez, destacó que las autoridades argentinas han reconocido públicamente la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Fuente: adnradio.cl