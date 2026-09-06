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6 de septiembre de 2026

BARRIO COMERCIAL 18 DE SEPTIEMBRE PREPARA FIESTAS PATRIAS CON SORTEO Y CONCURSO DE LA MEJOR EMPANADA

​El sector realizará durante septiembre actividades para sus clientes y vecinos, incluyendo un concurso de empanadas que definirá a la representante del barrio en la competencia comunal.

Barrio 18

El Barrio Comercial 18 de Septiembre dio inicio a su programación de Fiestas Patrias con actividades dirigidas a clientes y vecinos del sector, entre ellas un sorteo para quienes realicen compras en los 30 locales adheridos y un concurso para elegir la mejor empanada del barrio.

La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Sercotec y fue presentada en la Biblioteca Pública Municipal N° 114 Carmen Holzhamer de López, con la participación de locatarios, el presidente de la Asociación Comercial Barrio 18, Mauricio Catepillán, la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, y el seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Francisco Birke.

El concurso de la mejor empanada se realizará el 12 de septiembre, entre las 14:00 y las 17:00 horas, en el bandejón central ubicado en Salvador Allende con Martínez de Aldunate. En la actividad participarán juntas de vecinos del sector y la empanada seleccionada representará al Barrio Comercial 18 en la competencia comunal. La jornada también contempla juegos típicos y una muestra de mote con huesillo.

En tanto, durante todo septiembre los clientes que compren en cualquiera de los 30 comercios adheridos podrán participar en un sorteo que se efectuará el 30 de septiembre. Entre los premios considerados se encuentran una parrilla y gift cards, además de otros incentivos.

El Barrio Comercial 18 de Septiembre inició este año su segundo período de operación en el programa de Sercotec, con un subsidio de $30 millones y un aporte empresarial de $1,2 millones. Según explicó el presidente de la asociación, estos recursos están orientados a continuar fortaleciendo el pequeño comercio del sector y su actividad comercial.

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EMPRENDIMIENTOS LOCALES DAN SABOR A LAS FIESTAS PATRIAS CON EXPO EMPANADAS

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