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6 de septiembre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | EL AFTER DE LAS TENSIONES LIMÍTROFES

Por: Marcos Buvinic Martinic

Marcos Buvinic

Hacía tiempo que nuestra región de Magallanes no aparecía tanto en los medios de comunicación y redes sociales, así como en boca de tantas conspicuas autoridades del país. Todo por obra y gracia de un general argentino que soltó uno de esos repetidos discursos reivindicando territorios que -cada tanto- lanza algún militar de ese país.  

Pero ya pasó. Se hicieron los reclamos oficiales, mientras Pedro, Juan y Diego opinaban por los medios de comunicación y redes sociales acerca de la soberanía y del valor estratégico de estas tierras y mares australes. Del otro lado pidieron las disculpas y se dio por superado el incidente. Ahora viene el “after” de las tensiones limítrofes, que significa ver si la Patagonia vuelve a desaparecer del horizonte de preocupaciones de las personalidades que con tanta fuerza han levantado su voz y opinado en defensa de la soberanía.

Resulta que acerca de las fronteras entre los países hay dos acentos distintos que condicionan todo lo que se dice en medio de las tensiones que, cada tanto, pueden aflorar; son dos visiones que se dan simultáneamente, pero todo depende de dónde se pone el acento. Para unos la frontera es lo que separa a dos países, para otros es el punto de encuentro e intercambio entre dos países. Los que tensionan los límites acentúan lo que separa y divide: lo mío y lo tuyo, lo nuestro y lo de ustedes. Pero los habitantes de un territorio que convive con otro territorio acentúan el límite como punto de encuentro, porque se necesitan mutuamente. Así, la frontera como punto de encuentro es parte de la vida cotidiana de los que habitan la Patagonia, y acá la frontera no es una alta cordillera, sino un alambre en medio de la pampa austral.

Los que vivimos en la Patagonia tenemos muy claro que unos somos chilenos y otros son argentinos, pero sabemos bien que los problemas son -más o menos- los mismos a cada lado de la frontera. En cada país los habitantes deben enfrentar los desafíos que implica vivir en ciudades o pueblos que están lejos de todo lo que no sean ellos mismos, con las evidentes dificultades de conectividad y las consecuencias del centralismo. Parece obvio eso de que “Santiago no es Chile”, pero los porfiados hechos -frecuentemente- dicen lo contrario. Por su parte, los argentinos, a pesar de su sistema federal, también tienen el problema del centralismo “porteño” frente a las provincias.

Acá, es muy frecuente que chilenos y argentinos pasemos de un lado a otro de la frontera para visitar a los familiares o amigos que están acá o allá, vamos o venimos a hacer las compras del mes a uno u otro lado, según como esté el cambio de la moneda. Vivimos muy integrados en nuestras diferencias y semejanzas, nos necesitamos mutuamente y, unos y otros, estamos contentos y agradecidos de ser “patagones”.    

Entonces, no nos dice mucho ni nos gusta la retórica patriotera. Tampoco nos gusta que haya gente interesada -a uno y otro lado de la frontera- en revivir los ya lejanos fantasmas que dejó la casi guerra de 1978.

Entendemos bien que el Estado chileno y el Estado argentino tienen que velar por la soberanía de sus países, porque son responsables de lo que sucede en cada país, entonces esperamos que ejerzan esa soberanía no sólo custodiando los límites fronterizos y evitando tensiones artificiales, sino cuidando lo que ocurre dentro de esos límites de cada país; es decir, velando por el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes, lo cual significa mayor inversión económica, mejor conectividad e infraestructura, mayor investigación, mejores servicios y oportunidades para los chilenos de este lado y los argentinos del otro lado.

Bueno, ahora viene el “after” de las tensiones limítrofes, y veremos qué pasa y en qué se traducen tantas palabras acerca de la defensa de la soberanía externa y del valor estratégico de esta región austral. Está por verse, luego de tantos discursos y portadas de diarios, luego de tantas opiniones y algoritmos de redes sociales, de qué manera el Estado ejerce la soberanía dentro de su propio territorio, promoviendo el desarrollo regional y la calidad de vida de sus habitantes. Mientras tanto, los que acá vivimos continuamos trabajando y “haciendo patria”, conviviendo y encontrándonos con nuestros vecinos a través de la frontera que nos une en la Patagonia. 


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