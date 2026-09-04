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4 de septiembre de 2026

BARÓMETRO CADEM 2026: 95% DE LOS MAGALLÁNICOS CONSIDERA QUE ZONA FRANCA DEBE SEGUIR CRECIENDO CON SERVICIOS A LA COMUNIDAD

La medición también refleja avances concretos en la experiencia de los visitantes, con una mejor evaluación de la limpieza, la oferta gastronómica y la atención al cliente.

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​ La quinta versión del Barómetro de la Región de Magallanes, elaborado por Cadem a partir de 701 entrevistas a residentes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, confirma el fuerte vínculo de Zona Franca con la comunidad regional. Entre sus principales resultados, un 95% de los entrevistados considera que el recinto debería desarrollarse y crecer con más servicios a la comunidad, siendo este el atributo con mayor nivel de acuerdo de la medición específica sobre Zona Franca.

La medición muestra un amplio respaldo ciudadano a que Zona Franca siga ampliando los servicios y actividades que ofrece a la comunidad, una percepción transversal que supera el 90% entre hombres y mujeres y en todos los grupos etarios y socioeconómicos considerados por el estudio.

Una transformación que la comunidad reconoce

Los resultados muestran que un 84% de los encuestados reconoce que Zona Franca se encuentra en constante crecimiento, con nuevas obras y construcciones. Esta percepción coincide con las inversiones e iniciativas desarrolladas en los últimos años, entre ellas el Mercado Zonaustral, que cumple su primer aniversario y ha ampliado la oferta gastronómica y los espacios de encuentro dentro del recinto.

La evaluación de la limpieza de áreas comunes y sanitarios subió de 76% a 83%, con una nota promedio de 6,4, la más alta de la medición. El patio de comidas y las nuevas zonas gastronómicas aumentaron de 56% a 64%, mientras que la atención al cliente pasó de 46% a 52%.

A estos resultados se suman otros atributos valorados por los visitantes, como los accesos al Módulo Central, con un 71%, el horario continuado, con un 67%, y la variedad de alternativas de abastecimiento de productos y alimentación, que alcanza un 63%. Las campañas de temporada también obtienen un 63% de evaluación positiva, mientras que la señalética y orientación dentro del recinto llega a un 59%.


Parte de la historia y de la vida cotidiana de Magallanes

Más allá de la experiencia de visita, el estudio confirma el vínculo de Zona Franca con la identidad y vida cotidiana de Magallanes. Un 94% la reconoce como parte de la historia de la región, mientras que un 93% la considera un lugar seguro para visitar en familia. Asimismo, un 87% la describe como acogedora y un 84% declara tenerle cariño y simpatía.

Este vínculo también se mantiene entre las nuevas generaciones. Entre los habitantes de 18 a 34 años, los niveles de identificación son aún mayores, con un 97% que la reconoce como parte de la historia de Magallanes, un 95% que la considera segura y un 91% que declara tenerle cariño y simpatía..

Un aporte que va más allá del comercio

El Barómetro también destaca el aporte de Zona Franca al desarrollo regional. Un 83% considera que contribuye al crecimiento de Magallanes, un 84% reconoce su aporte al turismo y la llegada de visitantes de otras regiones y países, y un 65% la identifica como una de las principales fuentes de trabajo y empleo de la ciudad. El turismo, además, aparece como el sector económico con mayor proyección local e internacional en esta edición del estudio.

Emprendimiento, comunidad y medioambiente

Las iniciativas de Zona Franca vinculadas al emprendimiento, la entretención y el medioambiente también reciben una valoración positiva. Las ferias de emprendedores locales alcanzan un 68%, las áreas de entretención un 72% y un 70% considera que el recinto se preocupa del medioambiente, en línea con iniciativas como puntos verdes y reciclaje de vidrio.

Más servicios para la Zona Franca del futuro

La medición abre una mirada hacia el futuro de Zona Franca y muestra una expectativa clara de la comunidad por ampliar su rol más allá de su actividad comercial tradicional. Esto supone avanzar hacia un recinto que incorpore nuevos servicios y actividades, respondiendo a las necesidades de habitantes y visitantes y generando nuevas oportunidades para la región.

Para Zonaustral, el resultado refuerza la necesidad de seguir ampliando los servicios y actividades del recinto, fortaleciendo su aporte al desarrollo regional.

“El Barómetro muestra una expectativa clara de la comunidad por contar con más servicios en Zona Franca. Esto coincide con el camino que hemos impulsado, incorporando nuevos espacios y actividades que amplían su aporte a Magallanes”, señaló Eugenio Prieto Katunaric, gerente general de SRI.

“También valoramos que la comunidad reconozca avances como la apertura del Mercado Zonaustral y la incorporación de nuevos espacios gastronómicos y de encuentro. El Barómetro nos entrega señales concretas para seguir mejorando”, agregó.

Para más información sobre actividades y oferta comercial de Zona Franca, visite www.mizonafranca.cl, www.zonaustral.cl y las redes sociales de Zonaustral.

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