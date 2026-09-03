EX DIPUTADO RADICAL RUBÉN OYARZO CRITICA MANEJO DEL GOBIERNO ANTE ARGENTINA: “LA SOBERANÍA SE DEFIENDE HOY, MAÑANA Y SIEMPRE, NO SOLO EN CAMPAÑA”

Una crítica directa al manejo de las relaciones con Argentina, un llamado a reforzar la presencia del Estado en el extremo sur y una advertencia frente a la creciente polarización política en Chile fueron algunos de los principales planteamientos formulados esta mañana por el exdiputado del Partido Radical, Rubén Oyarzo Figueroa, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

De visita en Punta Arenas, el exparlamentario centró parte importante de su análisis en la situación generada a partir de recientes declaraciones provenientes de Argentina respecto del Estrecho de Magallanes, señalando que el Gobierno chileno debería adoptar una posición más firme y aprovechar la reunión bilateral entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei para abordar directamente la materia.

“La soberanía aquí ustedes están haciendo patria y yo creo que es muy importante su voz y qué bueno que vino el presidente, pero sería más bueno, por ejemplo, que hoy día en la bilateral que tiene el presidente Kast con el presidente Milei firme el decreto 457 para que de una vez por todas no se siga con estas discusiones que cada cierto tiempo salen a la palestra por general argentino, comandante argentino, el Estrecho de Magallanes chileno”, sostuvo Oyarzo.

El exdiputado enfatizó que, a su juicio, la discusión no puede relativizarse y que Chile debe mantener una posición clara respecto de su soberanía territorial.

“Es importante destacarlo y recalcarlo porque no puede estar en ninguna duda al respecto de que el Estrecho de Magallanes es soberanía chilena”, afirmó.



Cuestionamientos al manejo del Gobierno



Oyarzo también fue crítico respecto del tono utilizado por la actual administración frente a las declaraciones argentinas, calificándolo de insuficiente y cuestionando la existencia de una estrategia definida en materia de relaciones exteriores.

“A mí me parece que fue blando. O sea, a mí me parece que el gobierno hay una improvisación al respecto”, señaló.

En ese sentido, apuntó a una contradicción entre las señales entregadas por autoridades del Ejecutivo y la postura expresada posteriormente por el Presidente en Magallanes respecto de la eventual firma del Decreto 457.

“El gabinete del ministro de Defensa y el canciller dijeron, por un lado, que era muy bueno que el día de hoy que está el presidente de Argentina en nuestro país se firmara el decreto 457 para que se zanjara este tema de una vez por todas, pero ayer escuchamos al Presidente de la República acá en la región, en Punta Arenas, en la región de Magallanes, que lo más seguro es que y que él no iba a exigir al presidente Milei que se firmara el decreto. Yo creo que es un error. Y eso muestra improvisación de este gobierno. No hay una política clara en las Relaciones Exteriores”, manifestó.

El dirigente radical extendió sus críticas hacia la Cancillería, señalando que el Gobierno estaría mostrando debilidades en materias que, a su juicio, requieren una política de Estado y continuidad más allá de los ciclos electorales.

“Cancillería ha mostrado falencia, ha mostrado improvisación. Se han dado gustito ideológico, pero a la hora de defender a Chile está quedando al debe o por lo menos eso es lo que ve la ciudadanía y a mí me deja, y esto es una opinión personal, me deja mucho que desear Cancillería”, afirmó.

En esa línea, insistió en que la defensa de los intereses nacionales debe mantenerse independientemente de las coyunturas políticas.

“Si somos patriotas, si somos chilenos, defendámoslo con fuerza, las cosas que son nuestras. El Estrecho de Magallanes es chileno, no puede llegar ningún general solapado a decir cualquier cosa del país hermano y yo creo que Milei debería firmar el decreto 457 para que se acabe esa discusión”, sostuvo.

Y agregó una frase que sintetizó buena parte de su planteamiento: “La soberanía se defiende hoy, mañana y siempre, no solo en campaña”.



Magallanes y la necesidad de una visión de Estado



Durante la entrevista, Oyarzo destacó además la relevancia estratégica de Magallanes y planteó que el extremo sur requiere una mirada de largo plazo que considere no solamente los aspectos políticos, sino también infraestructura, conectividad y defensa.

“Ese ha sido muy, muy pasivo, hay que empezar ya a enfocar una visión de Estado al extremo sur. Yo creo que sí que falta una visión de Estado, pero también faltan recursos”, sostuvo.

El exparlamentario mencionó como ejemplo situaciones relacionadas con aeronaves que habrían ingresado o sobrevolado territorio chileno sin ser detectadas oportunamente, argumentando que aquello evidencia la necesidad de aumentar las capacidades de vigilancia y protección territorial.

“Entonces yo creo que falta inversión. Falta una política de Estado para proteger nuestro territorio, pero además creo que la estrategia del Gobierno se equivoca en este sentido. Yo creo que aquí hay que ser tajantes, tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que resguardarnos”, afirmó.

Para Oyarzo, la importancia geopolítica del Estrecho de Magallanes trasciende a la región y debe ser considerada dentro de una estrategia nacional de mediano y largo plazo.

“Si no lo sacamos hoy día, si el presidente José Antonio Kast no le dice a Milei, oye, vamos con todo, firma esto, te exigimos esto, esta discusión la vamos a seguir teniendo a futuro y hay que tomar el recuerdo y hay que tomar la estrategia política de Chile para cuidar su soberanía”, planteó.



Críticas a la polarización y llamado a recuperar los acuerdos



En una segunda parte de la conversación, el exdiputado realizó un análisis del escenario político nacional y cuestionó la creciente polarización que, a su juicio, ha desplazado la búsqueda de acuerdos y políticas de largo plazo.

“Yo creo que hoy día se gobierna con los reels, se gobierna con la polarización porque a muchos les ha jugado a favor la polarización. Marketing político y poca profundidad”, afirmó.

Desde su perspectiva, Chile necesita recuperar una cultura política basada en el diálogo y la construcción de acuerdos, cuestionando que incluso acercamientos entre representantes de sectores políticos diferentes sean objeto de controversia.

“Me hace mucho ruido, por ejemplo, que dos personas que piensan sean totalmente distintos se sienten a conversar y a llegar a acuerdos, sea polémica. ¿Eso dónde se ha visto antes?”, planteó.

Oyarzo reivindicó en este contexto la tradición política del Partido Radical y su orientación hacia el diálogo entre sectores.

“El Partido Radical siempre ha sido un partido de centro izquierda en el cual favorecemos el diálogo, favorecemos llegar a acuerdos, creemos que esa es la forma de hacer política correcta”, sostuvo.

A su juicio, la política de trincheras termina perjudicando al país al privilegiar las identidades partidarias por sobre las soluciones.

“Por eso te digo que la polarización no es buena y por eso yo creo que la política de trincheras no corresponde, no le hace bien al país y al final lo único que hace es que se gobierne para un sector, ya sea para la extrema izquierda o para la extrema derecha, y eso no corresponde”, afirmó.



Cuestionamientos a los primeros meses del Gobierno



Oyarzo también evaluó los primeros meses de la administración de José Antonio Kast, poniendo el foco en los cambios de autoridades y en lo que calificó como una falta de profundidad en la gestión.

“Yo la lectura que tengo es que ha quedado al debe la puesta en escena del Gobierno, que falta elenco, falta elenco”, manifestó.

En esa línea, cuestionó el número de autoridades que han debido dejar sus cargos y planteó que el Ejecutivo debería concentrarse en la gestión por sobre la comunicación política.

“Falta más fondo en las medidas, menos marketing político. Yo creo que ya pasó la campaña y que pongan a la gente que corresponde”, expresó.

El exdiputado también abordó materias como desempleo, migración y las expectativas generadas durante la campaña electoral, sosteniendo que las promesas que no logran concretarse pueden terminar deteriorando la confianza ciudadana.

“Entonces, claro, se ha jugado con las expectativas de la gente y no han cumplido porque son promesas que ellos mismos sabían que no iban a cumplir. Y eso hace daño a la democracia y eso es lo que abre la puerta al populismo”, advirtió.

Finalmente, Oyarzo manifestó su preocupación por el avance de discursos polarizantes y el riesgo que, según indicó, representan para las instituciones democráticas, utilizando como referencia experiencias internacionales.

“Yo creo que eso es muy complejo para la democracia, porque cuando entra el populismo ya no lo sacas más y lo hemos visto en muchas partes del mundo”, concluyó.

Durante su visita a Magallanes, el exdiputado también confirmó que participará de una reunión con militantes y simpatizantes del Partido Radical durante este sábado, instancia en la que, según adelantó, se abordará con mayor profundidad la situación actual de la colectividad.

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