Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

3 de septiembre de 2026

SERÁN 130 BUSES ELÉCTRICOS: BIMINISTRO DE GRANGE ANUNCIA MEJORAS AL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA PUNTA ARENAS

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) mejoró la propuesta inicial de 2023, aumentando el número de buses.

VISITA TERRENO TERMINAL DE CARGA BUSES ELECTRICOS 1

​ En el marco del compromiso del Gobierno por mejorar el transporte público en todas las regiones del país, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones Louis de Grange, anunció una optimización al proyecto que permitirá traer los primeros buses eléctricos a la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
La propuesta inicial consideraba la incorporación de 100 buses impulsados con energía eléctrica, los que se sumarían a los 70 diésel alto estándar que estaban en operación. Sin embargo, el MTT, a través de la División de Transporte Público Regional (DTPR), hizo un diagnóstico y realizó cambios en las condiciones técnicas y presupuestarias.

 
Las mejoras a la iniciativa contemplan la incorporación de 130 buses eléctricos (30 más que el proyecto inicial), a un menor costo de adquisición, sin afectar el presupuesto original del proyecto. Además, considera dar de baja las máquinas más antiguas del sistema para asegurar un servicio óptimo para los usuarios, quedando sólo 10 diésel de la última incorporación realizada a la flota.

 
“Estamos conscientes de las necesidades de movilidad de los habitantes de Punta Arenas. Por eso, le realizamos varios ajustes al proyecto inicial de electromovilidad para la ciudad, haciendo más eficiente el uso de los recursos, lo que permitirá aumentar la cantidad de buses eléctricos comprometidos. Además de esta incorporación, se podrán mejorar los trazados de los servicios y también la cobertura. Agradecemos el compromiso del Gobierno Regional y de todos los actores involucrados en este trabajo por elevar el estándar del transporte público”, afirmó el biministro Louis de Grange.
Las modificaciones al proyecto también incluyen un aumento en la vigencia del convenio con el GORE, pasando de 36 a 120 meses, con el objetivo de robustecer la continuidad y el financiamiento de la iniciativa.



Por su parte el gobernador regional de la Magallanes y de la Antártica Chilena Jorge Flies, valoró el avance del proyecto, ya que tiene relación con una importante necesidad de la comunidad de Punta Arenas. “Estamos hablando también de la construcción de la electrolinera para la carga y depósito de estos buses, que van a representar un número mucho mayor de los que tenemos hoy en Punta Arenas. Es un paso más de un trabajo importante que estamos llevando adelante con el ministerio”, señaló

 
Las mejoras al proyecto de electromovilidad para el transporte público de Punta Arenas consideran 9 servicios para dar cobertura a los sectores sur y norte de la ciudad, los que debieran comenzar sus operaciones a fines de 2028. Actualmente está a la espera de ser ratificado por el CORE.

ENTREGA DISEÑO EDIFICIO UOCT

BIMINISTRO DE GRANGE PRESENTA EL DISEÑO DEL FUTURO CENTRO DE CONTROL DE TRÁNSITO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO AVANZA CON MINVU EN REACTIVACIÓN DE ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL

Leer Más

Autoridades abordaron criterios de postulación, nuevos proyectos habitacionales y apoyo a familias que buscan acceder a subsidios.

Autoridades abordaron criterios de postulación, nuevos proyectos habitacionales y apoyo a familias que buscan acceder a subsidios.

REUNIÓN MINISTRO PODUJE (2)
nuestrospodcast
VISITA TERRENO TERMINAL DE CARGA BUSES ELECTRICOS 1

SERÁN 130 BUSES ELÉCTRICOS: BIMINISTRO DE GRANGE ANUNCIA MEJORAS AL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA PUNTA ARENAS

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
VISITA TERRENO TERMINAL DE CARGA BUSES ELECTRICOS 1

SERÁN 130 BUSES ELÉCTRICOS: BIMINISTRO DE GRANGE ANUNCIA MEJORAS AL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Detalles Edificio CDE 138

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO VALORA VEREDICTO CONDENATORIO CONTRA EXALCALDE DE PUERTO NATALES EN CASO LUMINARIAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
submarinos

SUBMARINOS SCORPENE Y 209/1400L DE LA ARMADA DE CHILE ARRIBAN A PUNTA ARENAS PARA ENTRENAR EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.