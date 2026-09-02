CARABINEROS DE CHILE CONMEMORÓ EL DÍA DEL SUBOFICIAL MAYOR EN PUNTA ARENAS

En una íntima ceremonia, realizada en el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro” de Punta Arenas, la zona de Carabineros de Magallanes y de la Antártica Chilena, encabezada por el Jefe de Zona, General Marco Alvarado Díaz, conmemoró el Día del Suboficial Mayor. Una fecha destinada a reconocer la trayectoria, experiencia y vocación de servicio de quienes han alcanzado el último grado del escalafón institucional.







Haciendo un poco de historia, esta merecida celebración fue establecida oficialmente, por decreto ley, el 31 de mayo de 1972, donde se dispuso que cada 1 de septiembre se conmemorara a quienes, tras una vida dedicada al servicio, alcanzaron este grado. Esta fecha tiene un significado histórico para la institución, ya que recuerda que un día como hoy, pero en 1954, fue creado el grado de Suboficial Mayor, donde hasta entonces el máximo grado dentro del escalafón de P.N.I. era el de Alférez de Carabineros.







Más allá de una jerarquía, el Suboficial Mayor representa el resultado de décadas de servicio, aprendizaje y experiencia, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de Carabineros. Son hombres y mujeres que han hecho del honor y la lealtad principios que trascienden el uniforme: lealtad con la patria que juraron servir, con la comunidad a la que han protegido por casi 100 años, con la institución que los formó y también, con ellos mismos, manteniendo durante décadas la convicción de cumplir con el deber, incluso en los momentos difíciles.







Su trayectoria está marcada por innumerables jornadas de servicio, patrullajes y procedimientos; sacrificios personales, decisiones difíciles y experiencias que hoy se transforman en enseñanza. Porque alcanzar este grado no solo significa haber recorrido una extensa carrera institucional, sino también haber demostrado, durante cada etapa, que el verdadero liderazgo se construye con ejemplo, compromiso y vocación de servicio.







Es así, como en esta jornada, a nivel nacional, las Carabinas Cruzadas reconoce especialmente a quienes han hecho de la vocación de servicio una forma de vida, transmitiendo sus conocimientos, valores y experiencias, construidos durante décadas de trayectoria institucional.

