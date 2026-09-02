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2 de septiembre de 2026

INVESTIGAN AGRESIÓN CONTRA ADOLESCENTE DE 14 AÑOS QUE TERMINÓ CON UNA HERIDA ABDOMINAL EN PUNTA ARENAS

​El adolescente fue trasladado hasta el Hospital Regional de Punta Arenas, donde fue diagnosticado con lesiones de carácter leve.

hcm

Un menor de 14 años resultó herido tras ser víctima de una presunta agresión protagonizada por otros jóvenes, hecho ocurrido en el sector de avenida Chiloé, en Punta Arenas, y que actualmente es investigado por Carabineros.

El procedimiento fue atendido por personal de la patrulla mixta de la Primera Comisaría de Carabineros y Seguridad Municipal, cuyos funcionarios concurrieron hasta el lugar señalado, donde se entrevistaron con un testigo. De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados, minutos antes se habría registrado una agresión en contra de un adolescente.

Tras el hecho, el menor fue asistido por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu), siendo posteriormente trasladado hasta el Hospital Regional de Punta Arenas para recibir atención médica.

A raíz de la denuncia, personal policial concurrió hasta el recinto asistencial, donde se entrevistó con la madre de la víctima. La mujer señaló que su hijo, de 14 años, habría sido amenazado por otros jóvenes, quienes presuntamente portaban un arma blanca y una manopla.

Según el relato entregado a Carabineros, durante la agresión el adolescente habría resultado herido con el arma blanca en la zona abdominal. Tras ser evaluado por personal médico, sus lesiones fueron catalogadas como leves.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, desde donde se instruyó la concurrencia de funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Punta Arenas, con el objetivo de desarrollar las diligencias investigativas, efectuar los peritajes correspondientes y avanzar en la identificación del o los presuntos agresores.

La investigación busca establecer la dinámica exacta de lo ocurrido, además de determinar la participación y eventual responsabilidad de quienes habrían intervenido en la agresión.

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