SEMINARIO DE TURISMO Y SEGURIDAD ABORDA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA TEMPORADA ESTIVAL EN MAGALLANES

Representantes del sector turístico, organismos públicos, la academia y especialistas participaron en el primer Seminario de Turismo y Seguridad, organizado por Sernatur Magallanes, Senapred y el programa Ruta de los Parques de la Patagonia. La instancia estuvo orientada a fortalecer la preparación de la actividad turística regional ante la próxima temporada estival.

Durante la jornada se realizaron exposiciones sobre gestión del riesgo, seguridad en destinos turísticos, emergencias en zonas naturales, vigilancia epidemiológica y prevención frente a eventos meteorológicos. El encuentro también permitió abordar la coordinación entre instituciones públicas y privadas ante situaciones que puedan afectar a visitantes y prestadores de servicios turísticos.

La directora regional subrogante de Sernatur, Sandra Mansilla, señaló que la actividad respondió a la necesidad de incorporar la seguridad como un componente de la actividad turística y planteó la posibilidad de replicar estos encuentros en otras provincias, considerando las características y riesgos de cada territorio. Por su parte, el director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, abordó las amenazas presentes en Magallanes, entre ellas incendios forestales, bajas temperaturas, nevadas y lluvias intensas.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó la importancia de incorporar la prevención de delitos a la planificación turística, considerando las características territoriales y fronterizas de Magallanes. En tanto, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, relevó el rol de los operadores turísticos en la entrega de información a los visitantes y en la prevención y respuesta ante emergencias.

El seremi de Gobierno, Ángel Roa, también llamó a la comunidad a colaborar con quienes visitan la región durante la temporada estival. La iniciativa busca continuar como un espacio de coordinación entre organismos públicos y privados y contempla la posibilidad de realizar nuevas jornadas antes de las temporadas estivales e invernales en distintas provincias de Magallanes.

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