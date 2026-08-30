Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

30 de agosto de 2026

SEMINARIO DE TURISMO Y SEGURIDAD ABORDA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA TEMPORADA ESTIVAL EN MAGALLANES

​La actividad reunió a operadores turísticos, organismos públicos, representantes de la academia y especialistas para abordar herramientas de prevención, gestión del riesgo y respuesta ante emergencias.

3

Representantes del sector turístico, organismos públicos, la academia y especialistas participaron en el primer Seminario de Turismo y Seguridad, organizado por Sernatur Magallanes, Senapred y el programa Ruta de los Parques de la Patagonia. La instancia estuvo orientada a fortalecer la preparación de la actividad turística regional ante la próxima temporada estival.

Durante la jornada se realizaron exposiciones sobre gestión del riesgo, seguridad en destinos turísticos, emergencias en zonas naturales, vigilancia epidemiológica y prevención frente a eventos meteorológicos. El encuentro también permitió abordar la coordinación entre instituciones públicas y privadas ante situaciones que puedan afectar a visitantes y prestadores de servicios turísticos.

La directora regional subrogante de Sernatur, Sandra Mansilla, señaló que la actividad respondió a la necesidad de incorporar la seguridad como un componente de la actividad turística y planteó la posibilidad de replicar estos encuentros en otras provincias, considerando las características y riesgos de cada territorio. Por su parte, el director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, abordó las amenazas presentes en Magallanes, entre ellas incendios forestales, bajas temperaturas, nevadas y lluvias intensas.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó la importancia de incorporar la prevención de delitos a la planificación turística, considerando las características territoriales y fronterizas de Magallanes. En tanto, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, relevó el rol de los operadores turísticos en la entrega de información a los visitantes y en la prevención y respuesta ante emergencias.

El seremi de Gobierno, Ángel Roa, también llamó a la comunidad a colaborar con quienes visitan la región durante la temporada estival. La iniciativa busca continuar como un espacio de coordinación entre organismos públicos y privados y contempla la posibilidad de realizar nuevas jornadas antes de las temporadas estivales e invernales en distintas provincias de Magallanes.


_MG_8779

SAN GREGORIO REALIZÓ LA QUINTA VERSIÓN DEL SEMINARIO “SAN GREGORIO COMO DESTINO TURÍSTICO”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PROCESIÓN DE JESÚS NAZARENO RECORRIÓ SECTORES DE PUNTA ARENAS EN EL MARCO DE SU FESTIVIDAD

Leer Más

​La actividad fue convocada por la Comunidad del Santuario de Jesús Nazareno y comenzó este domingo 30 de agosto en el santuario ubicado en avenida Circunvalación con esquina Salvador Allende.

​La actividad fue convocada por la Comunidad del Santuario de Jesús Nazareno y comenzó este domingo 30 de agosto en el santuario ubicado en avenida Circunvalación con esquina Salvador Allende.

PORTADA
nuestrospodcast
3

SEMINARIO DE TURISMO Y SEGURIDAD ABORDA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA TEMPORADA ESTIVAL EN MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
3

SEMINARIO DE TURISMO Y SEGURIDAD ABORDA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA TEMPORADA ESTIVAL EN MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
PILOTO PARDO

A 110 AÑOS DEL RESCATE DEL PILOTO PARDO: LA YELCHO LLEGÓ A ISLA ELEFANTE PARA SALVAR A LOS 22 EXPEDICIONARIOS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
samu

CONDUCTORES DEL SAMU CONMEMORAN SU DÍA RELEVANDO COMPROMISO Y EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.