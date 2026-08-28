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28 de agosto de 2026

SLEP MAGALLANES CONVOCA A ELECCIONES PARA EL CONSEJO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA CON UN PADRÓN DE MÁS DE 20 MIL ELECTORES Y 38 CANDIDATURAS

Las votaciones se llevarán a cabo los días 7 y 8 de octubre en 52 escuelas y liceos y 9 jardines infantiles de la región.

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​El Servicio Local de Educación Pública Magallanes convocó oficialmente a sus comunidades educativas a participar en las elecciones para la renovación del Consejo Local de Educación Pública (CLEP) para el período 2026-2029. La votación se desarrollará los días 7 y 8 de octubre, consolidándose como uno de los ejercicios de participación democrática más relevantes en la región.

 
El CLEP es un órgano colegiado cuya misión es representar los intereses de las comunidades escolares ante la dirección ejecutiva del SLEP Magallanes. En la elección anterior el proceso movilizó exitosamente a más de 10 mil personas y para esta renovación el desafío de participación es mayor.

 
En este nuevo período, el electorado representa un universo masivo y diverso: se convoca a las urnas a más de 12 mil estudiantes, más de 8 mil apoderados y a todos los funcionarios de 52 escuelas y liceos y nueve jardines infantiles administrados por el Servicio Local.

 
Inscripción de candidaturas por estamento

 
Tras cumplirse el plazo para la inscripción de candidatas y candidatos, la Unidad de Gestión Territorial del SLEP Magallanes procedió a la validación de las postulaciones y a oficializar el inicio de la campaña y difusión de las candidaturas.

 
El proceso electoral asegura que cada estamento de la educación pública tenga participación en el CLEP. Para representar a los equipos directivos se inscribieron cinco candidatos; por los profesionales de la educación hay 8 postulantes; por los asistentes de la educación postulan siete candidaturas; del estamento apoderados se presentan seis personas y de los estudiantes postulan seis candidatos.

 
Además, en esta elección se considera, por primera vez, la representación de los encargados de escuelas rurales (un candidato), directoras de jardines infantiles (una candidata), educadoras de párvulos de jardines infantiles (dos postulantes) y asistentes de educación de jardines infantiles (dos postulaciones).

 
Susana Troncoso Narváez, responsable de la Unidad de Gestión Territorial del SLEP Magallanes, indicó que “la votación se desarrollará de forma presencial los días 7 y 8 de octubre en mesas instaladas en cada escuela, liceo y jardín infantil del SLEP Magallanes. Cada elector tendrá derecho a emitir su voto, en un solo establecimiento, utilizando cédulas diferenciadas para su respectivo estamento”.

 
Para que la elección sea declarada válida se requiere un quórum de participación mínimo del 30% del padrón electoral de cada estamento. Por ello, el llamado a los más de 20 mil potenciales electores de la región es a sumarse activamente a este proceso que definirá la representación de la educación pública para los próximos tres años.

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