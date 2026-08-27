1.483 CONTROLES CONJUNTOS HAN REALIZADO LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EN MAGALLANES

​“El objetivo de estas inspecciones es realizar el control al transporte de carga nacional, en la materia que compete a cada institución con el apoyo y la experiencia de la División de Fiscalización para la detención de dichos vehículos y el trabajo simultáneo de los inspectores del Servicio de Impuestos Internos” informó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas Alvarado en el control realizado este miércoles en el kilómetro 13 de la ruta 9 norte.



En lo que va del año, son 1.483 controles los que se han efectuado en 18 operativos conjuntos con el Servicio de Impuestos Internos, realizados en las comunas de Punta Arenas y Laguna Blanca. De estas fiscalizaciones, han resultado 221 citaciones al Juzgado de Policía Local. Además, se han desarrollado 186 verificaciones del uso del cinturón de seguridad en buses interurbanos, de las cuales 17 derivaron en citaciones al tribunal.



“Verificamos el cumplimiento de la normativa de Transportes y la Ley de Tránsito, como es el porte de la licencia de conducir profesional exigida, revisión técnica, permiso de circulación y toda la documentación que requiere este tipo de vehículos y el SII chequea todo lo relacionado con la carga y su respectiva documentación”, agregó Stowhas.



“Así como nuestra División de Fiscalización realiza este trabajo en equipo con SII, también apoya la labor conjunta con inspectores municipales, SAG, Aduana, seremi de Seguridad Pública y siempre con el apoyo Carabineros de Chile cuando es necesario que ellos actúen”.

En el marco de estos operativos, Carabineros de Chile realizó 3 detenciones: 2 personas detenidas por conducir vehículos de transporte de carga nacional sin contar con licencia profesional y 1 persona detenida luego de que el alcotest arrojara 1,26 gr/L de alcohol en la sangre.

“Toda esta labor se hace para resguardar la seguridad de los usuarios de las rutas, tanto conductores como especialmente peatones”, puntualizó el seremitt.

