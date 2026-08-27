GOBIERNO LANZA NUEVO FONDO CONCURSABLE DE MÁS DE $102 MILLONES PARA IMPULSAR LA EMPLEABILIDAD EN MAGALLANES

El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, junto a la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, lanzaron este lunes el nuevo fondo concursable "Capital Semilla Modo Empleo", que apoya a personas desempleadas en la creación y puesta en marcha de nuevos negocios, a través de su formalización en primera categoría.

El presente apoyo forma parte de las medidas impulsadas por la Mesa Interministerial por el Empleo, instancia en la que participan diversas carteras de Gobierno, lideradas por el Ministerio de Economía, y que tiene por objetivo enfrentar la emergencia laboral que vive actualmente el país. Para ello, se han articulado diferentes instancias de fomento para la creación de nuevos puestos de trabajo, a través de iniciativas públicas y privadas, que proyectan la creación de 50 mil nuevas plazas laborales.

Desde Montichef, en Punta Arenas, la autoridad regional reveló que el apoyo, en una primera etapa, tendrá 24 beneficiarios en la región de Magallanes, con un subsidio no reembolsable de $3 millones además de asesoría especializada para implementar un plan de trabajo orientado a la puesta en marcha de una empresa formal.

El beneficio está enfocado en 10 jóvenes, 8 mujeres y 6 personas mayores de 55 años, enfrentando así el escenario de alto desempleo que mantiene a más de 980 mil personas sin un trabajo en todo el país.

"Hoy día tenemos una desocupación de un 6.9%, según el último boletín, donde los mayores afectados son jóvenes y mujeres. Es por eso que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha tenido o ha tomado la decisión de darle mucha importancia y enfocarnos directamente en la disminución del empleo", destacó el seremi Birke.

En ese sentido, la directora de Sercotec Magallanes, Sabrina Garay, explicó que "Sercotec, además de entregar el beneficio, que en este caso por cada beneficiario son 3 millones de pesos, se va a entregar asesoría técnica, acompañamiento y tal como lo han hecho en Montichef, pueden acercarse al Centro de Desarrollo de Negocios para que les acompañen en muchas tareas, como por ejemplo la formalización o capacitaciones". Además, señaló "Montichef es un ejemplo para Magallanes, una idea de negocio que nace desde la necesidad de una madre y su hijo, hoy se convierte en una empresa que genera mas de 20 empleos y que se encuentra en vías de generar otras oportunidades laborales para la comuna"

El programa contempla dos etapas con presupuestos de $2.500 millones a nivel nacional, totalizando $5.000 millones una vez lanzada la segunda versión del "Capital Semilla Modo Empleo".

Al respecto, Giovanni Moraga Montiel, Cliente del Centro de Desarrollo de Negocios de Sercotec y cofundador del emprendimiento de comida preparada Montichef, destacó el apoyo que han tenido por parte de Sercotec: "siempre hemos tenido el apoyo de Sercotec, éramos informales y llegamos a formalizarnos. A lo largo de nuestro crecimiento hemos tenido mucha asesoría, además diferentes instrumentos que podemos tener a mano y así nosotros también poder ofrecer mucho más empleo".

Esta iniciativa va en línea con las estrategias establecidas en el "Modo Empleo", para enfrentar la alta tasa de desempleo que impacta la vida de casi un millón de personas, especialmente a los jóvenes y mujeres. De tal modo que la generación de nuevos puestos de trabajo es una prioridad transversal del Gobierno y de actores regionales, públicos y privados.

La postulaciones al nuevo Capital Semilla Modo Empleo comenzaron el 25 de agosto, a las 12:00 horas, y se extenderán hasta el 8 de septiembre. El proceso se realiza en el sitio www.sercotec.cl.