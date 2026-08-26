DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME VALORA RECTIFICACIÓN DE ARGENTINA TRAS POLÉMICA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES: "NUESTRA SOBERANÍA ES INDISCUTIBLE"

El diputado Alejandro Riquelme (REP) se pronunció respecto al comunicado emitido por la Cancillería de Argentina, en el cual el gobierno del país vecino tomó distancia de las polémicas declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, reafirmando la plena vigencia de los límites territoriales vigentes.



El parlamentario valoró la rápida aclaración de la Casa Rosada tras el anuncio del envío de una nota de protesta por parte del Gobierno de Chile, destacando que el respeto a la historia jurídica entre ambas naciones es la base para mantener relaciones bilaterales sanas y pacíficas.



“Desde el Estrecho de Magallanes valoramos la posición del gobierno argentino, que se desmarca completamente de las desafortunadas declaraciones del general de la fuerza aérea, Gustavo Javier Valverde, y reafirma la plena vigencia de los tratados del 81 y el 84. El estrecho de Magallanes es chileno y nuestra soberanía es indiscutible”, señaló el legislador.



Finalmente, Riquelme enfatizó que “Chile y Argentina deben mantener una relación de cooperación y respeto siempre sobre el cumplimiento de los tratados y respeto a nuestras fronteras. Argentina ha hecho una aclaración correcta y corresponde valorarla”.



Esta rectificación se suma a las gestiones de la Cancillería chilena, que previamente había acogido los llamados a manifestar la preocupación formal del país, evaluando las vías diplomáticas correspondientes ante los cuestionamientos a la soberanía nacional. De este modo, la rápida respuesta de las autoridades de ambos lados de la cordillera permitió canalizar el episodio de manera oportuna y resguardar el marco jurídico vigente.

