Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

20 de agosto de 2026

INDH PRESENTÓ INFORME COMPLEMENTARIO ANTE COMITÉ ONU QUE EXAMINA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ESTADO DE CHILE HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Dentro de los datos destacados en la presentación, se señaló que el 59,1% de la población con discapacidad está inactiva laboralmente y que el 50% de las niñas, niños y adolescentes presenta inasistencia grave o crítica.

1787168591110-INDH Discapacidad (19 de agosto) baja

En Ginebra, el Estado de Chile rindió su segundo examen sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este contexto, la jefa de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Silvana Lauzán, expuso ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU el Informe Complementario del INDH.


En su exposición el INDH valoró "los avances normativos alcanzados por el Estado chileno desde la última revisión. Sin embargo, el INDH ha constatado que el tránsito desde un modelo asistencialista hacia uno basado en el enfoque de derechos humanos sigue siendo incompleto". Su presentación abordó tres áreas principales: capacidad jurídica y eliminación del modelo de sustitución; certificación y robustez institucional para garantizar derechos; y finalmente desigualdad y ejercicio de derechos sin discriminación.


La jefa de la Unidad de Estudios explicó que "no existe una regulación legal específica sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial que se ajuste plenamente a los estándares internacionales". Agregó que el Código Civil aún contiene disposiciones que califican como "absolutamente incapaces" a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, mientras que el proyecto de ley destinado a adecuar esta regulación se encuentra sin avances en su tramitación desde el año 2021.


En segundo lugar, Silvana Lauzán señaló que "sólo el 20,4% de las personas con discapacidad en Chile está inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad", el que permite acceder a distintos beneficios, programas y apoyos del Estado. Añadió que persisten importantes debilidades institucionales, pues la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales "carece de facultades de fiscalización, de independencia técnica e institucional del Ministerio de Salud". 


En cuanto a la desigualdad y el ejercicio de derechos sin discriminación, señaló que el "59,1% de la población con discapacidad está inactiva laboralmente y, en el sector público, el 61,1% de los organismos no cumple la cuota legal vigente del 1%" de contratación de personas con discapacidad. En materia educativa, añadió que "el 95% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad cuenta con matrícula vigente, sin embargo, más del 50% presenta una inasistencia grave o crítica. Además, la adhesión al Programa de Integración Escolar es voluntaria para establecimientos subvencionados, lo que genera dinámicas de segregación. Su implementación debiera ser universal e incluir a todos los establecimientos que reciben recursos públicos". 


Finalmente advirtió que en la actualidad "el Estado está aplicando un ajuste del 3% del presupuesto en todos los ministerios y servicios, salvo algunas excepciones. Según lo anunciado, estos recortes continuarán durante los próximos años. Agregó que, si bien la reducción ha sido transversal, tiene un impacto desproporcionado en servicios como el Servicio Nacional de Discapacidad". Por ello, el INDH llamó a considerar el impacto diferenciado que los recortes tienen sobre las instituciones y políticas destinadas a grupos de especial protección, con el fin de prevenir retrocesos que afecten aún más la garantía de sus derechos".


Jornadas del INDH con organizaciones


Antes del examen, entre abril y mayo el INDH realizó un ciclo de talleres con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad en nueve regiones del país. En estas jornadas se proporcionaron herramientas técnicas para apoyar la elaboración y presentación de informes sobre los avances, desafíos y brechas que enfrentan las personas con discapacidad en Chile. 


Tres de estos talleres fueron realizados junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En total, más de 250 personas fueron parte de los encuentros a nivel nacional.

corporacionciudades

MARTÍN ANDRADE DE CORPORACIÓN CIUDADES DESTACA A MAGALLANES COMO REFERENTE NACIONAL EN PLANIFICACIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SEA DIO LUZ VERDE: MEGAPROYECTO DE US$ 11.000 MILLONES EN MAGALLANES QUEDA A UN PASO DE SU APROBACIÓN AMBIENTAL

Leer Más

La iniciativa contempla una inversión de US$ 11.000 millones y una vida útil de 50 años.

La iniciativa contempla una inversión de US$ 11.000 millones y una vida útil de 50 años.

Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1
nuestrospodcast
alcaldeporvenircontraloria

ALCALDE DE PORVENIR PIDE DESTRABAR OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA PARA AVANZAR EN VIVIENDAS SOCIALES E INTEGRADAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
1787168591110-INDH Discapacidad (19 de agosto) baja

INDH PRESENTÓ INFORME COMPLEMENTARIO ANTE COMITÉ ONU QUE EXAMINA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ESTADO DE CHILE HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CORTE PLANO GENERAL

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA CONDENA POR DARSE A LA FUGA DEL LUGAR DE ACCIDENTE EN QUE SE CAUSÓ MUERTE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Delegación chilena en SCAR 2026 Oslo, Noruega

CHILE HIZO OLAS EN LA CIENCIA ANTÁRTICA MUNDIAL EN EL SCAR 2026 DE OSLO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.