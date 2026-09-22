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22 de septiembre de 2026

BASSA ALERTA QUE SI CHILE INGRESA AL “ESCUDOS DE LAS AMÉRICAS” SE AFECTARÍA LA SOBERANÍA, ESPECIALMENTE EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Bassa se refirió a la participación del Presidente José Antonio Kast en una reunión del Escudo de las Américas que impulsa Estados Unidos para un combate en conjunto con los países sudamericanos al crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, especialmente cercanos a la corriente política de Donald Trump

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El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, señaló estar preocupado por lo que el Presidente José Antonio Kast pueda hacer en su viaje a Nueva York, especialmente en la posibilidad de sumar a Chile al Escudo de las Américas que impulsa Donald Trump, advirtiendo que traería consecuencias a la soberanía nacional, especialmente en el Estrecho de Magallanes.

Bassa se refirió a la participación del Presidente José Antonio Kast en una reunión del Escudo de las Américas que impulsa Estados Unidos para un combate en conjunto con los países sudamericanos al crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, especialmente cercanos a la corriente política de Donald Trump

El Presidente Kast se somete al presidente de EEUU, lamentablemente con un claro sesgo ideológico y con eso, además, somete los intereses permanentes de la República a los intereses de la extrema derecha global”, señaló desde Valparaíso.

Agregó que le preocupa de sobremanera la “soberanía del Estrecho de Magallanes hoy día esté siendo puesta en cuestionamiento por Argentina y que en paralelo, Estados Unidos esté instalando bases militares en Ushuaia”.

Por tal motivo, apuntó que como miembro de la comisión de Defensa se realizará una sesión en Punta Arenas para “hacer un acto de soberanía y reivindicar la necesidad de que Chile proteja sus intereses permanentes y ojalá podamos volver al grupo de países no alineados donde estábamos hace más de 50 años”.

Bassa explicó que el Estrecho se encuentra actualmente en el centro de la geopolítica mundial, por lo que “me parece que si Chile entra al Escudo de las Américas puede poner en riesgo esa soberanía que Chile tiene sobre el Estrecho de Magallanes”.

Agregó que hoy en día, el Estrecho de Magallanes es uno de los “canales más transitables por el comercio internacional, precisamente por los problemas que hay en el Canal de Panamá y me parece que el trabajo que está haciendo Kast de someterse a Trump, de someterse a Milei, incorporando a Chile en un Escudo de las Américas que no sabemos lo que realmente significa, podría traer consecuencias graves para la soberanía exclusiva que Chile tiene sobre el Estrecho de Magallanes”.

Fuente: infogate.cl

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