ENCUESTA CRITERIA SITÚA EN 29% LA APROBACIÓN DE KAST Y EN 59% SU DESAPROBACIÓN

La aprobación del Presidente José Antonio Kast llegó al 29% en la última encuesta Criteria, mientras que la desaprobación alcanzó el 59%. De acuerdo con la medición, la aprobación bajó dos puntos respecto del sondeo anterior y la desaprobación aumentó cuatro puntos.

El estudio corresponde a una medición realizada mediante un panel online. Criteria informó previamente que este tipo de encuesta utiliza un muestreo aleatorio estratificado por cuotas y que sus resultados son ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico.

La medición también consultó por los elementos que generan orgullo entre los chilenos. Un 54% de los encuestados declaró sentirse “muy orgulloso” de Chile, mientras que un 35% dijo estar “bastante orgulloso”. En tanto, un 7% manifestó sentirse poco orgulloso y un 4% nada orgulloso.

Entre los aspectos mencionados con mayor frecuencia aparecen los paisajes y la diversidad geográfica del país, los recursos naturales y las tradiciones y costumbres. La encuesta fue dada a conocer este domingo 20 de septiembre.

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