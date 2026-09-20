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20 de septiembre de 2026

ENCUESTA CRITERIA SITÚA EN 29% LA APROBACIÓN DE KAST Y EN 59% SU DESAPROBACIÓN

​La medición registró una baja de dos puntos en la aprobación del Presidente respecto de la semana anterior, mientras que la desaprobación aumentó cuatro puntos.

José Antonio Kast

La aprobación del Presidente José Antonio Kast llegó al 29% en la última encuesta Criteria, mientras que la desaprobación alcanzó el 59%. De acuerdo con la medición, la aprobación bajó dos puntos respecto del sondeo anterior y la desaprobación aumentó cuatro puntos.

El estudio corresponde a una medición realizada mediante un panel online. Criteria informó previamente que este tipo de encuesta utiliza un muestreo aleatorio estratificado por cuotas y que sus resultados son ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico.

La medición también consultó por los elementos que generan orgullo entre los chilenos. Un 54% de los encuestados declaró sentirse “muy orgulloso” de Chile, mientras que un 35% dijo estar “bastante orgulloso”. En tanto, un 7% manifestó sentirse poco orgulloso y un 4% nada orgulloso.

Entre los aspectos mencionados con mayor frecuencia aparecen los paisajes y la diversidad geográfica del país, los recursos naturales y las tradiciones y costumbres. La encuesta fue dada a conocer este domingo 20 de septiembre.


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