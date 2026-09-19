Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

19 de septiembre de 2026

PUERTO WILLIAMS CONMEMORÓ LAS FIESTAS PATRIAS CON DESFILE CÍVICO-MILITAR

​La ceremonia reunió a autoridades, instituciones, organizaciones y vecinos en la Plaza Bernardo O’Higgins, en el marco del 216° aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno.

desfile williams

Bajo lluvia y cielo nublado, Puerto Williams conmemoró este viernes las Fiestas Patrias 2026 con una ceremonia oficial y posterior desfile cívico-militar. La actividad, organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, retornó a la Plaza Bernardo O’Higgins y sus inmediaciones.

La jornada fue encabezada por el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, y contó con la participación de autoridades civiles y navales, representantes de la Prefectura Naval Argentina y de la Municipalidad de Ushuaia, además de instituciones y organizaciones de Puerto Williams. Previamente, se realizó un Te Deum Ecuménico en la Parroquia Nuestra Señora Virgen de la Patagonia.

La ceremonia oficial incluyó el izamiento del Pabellón Nacional, una alocución de la autoridad provincial, una ofrenda floral, el tradicional esquinazo y los desfiles militar y cívico. En la instancia participaron destacamentos de la Armada de Chile y Carabineros, además de establecimientos educacionales, servicios públicos, organizaciones sociales y agrupaciones de la ciudad. La jornada contó también con la participación de la Banda de Guerra “Albatros”, del Liceo Bicentenario Donald Mc Intyre Griffiths.

Durante su intervención, Moncada abordó además algunos proyectos de infraestructura para la Provincia Antártica Chilena, entre ellos la continuidad de la Ruta Vicuña-Yendegaia, una segunda pista de rodaje para el aeropuerto de Puerto Williams, el mejoramiento del camino entre Puerto Williams y Puerto Navarino y los avances relacionados con una futura planta de agua para la ciudad.

A pesar de las condiciones climáticas, familias, vecinos y visitantes participaron de la celebración. Entre ellos estuvo Gerard Díaz, residente de Puerto Williams, quien destacó la posibilidad de desfilar junto a su hija, mientras que la visitante Lorena Saavedra valoró presenciar por primera vez la actividad. También participó Scott Gallyon, residente de la ciudad y oriundo de Estados Unidos, quien destacó la presencia de estudiantes, Bomberos y las distintas instituciones que formaron parte del desfile.


fiesta chilenidad

FIESTA DE LA CHILENIDAD REUNIÓ A LA COMUNIDAD EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PUERTO WILLIAMS CONMEMORÓ LAS FIESTAS PATRIAS CON DESFILE CÍVICO-MILITAR

Leer Más

​La ceremonia reunió a autoridades, instituciones, organizaciones y vecinos en la Plaza Bernardo O’Higgins, en el marco del 216° aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno.

​La ceremonia reunió a autoridades, instituciones, organizaciones y vecinos en la Plaza Bernardo O’Higgins, en el marco del 216° aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno.

desfile williams
nuestrospodcast
quiroz

GOBIERNO PREPARA PRESUPUESTO 2027 CON FOCO EN SEGURIDAD Y CONTROL DEL GASTO

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
desfile williams

PUERTO WILLIAMS CONMEMORÓ LAS FIESTAS PATRIAS CON DESFILE CÍVICO-MILITAR

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ARTURO STORAKER

COLUMNA DE OPINIÓN | DEL MALESTAR A LA RESPUESTA: LO QUE EL PLAN LE DEBE A MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cp ruta protección

REFUERZAN RUTA DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES DURANTE FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.