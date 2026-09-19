PUERTO WILLIAMS CONMEMORÓ LAS FIESTAS PATRIAS CON DESFILE CÍVICO-MILITAR

Bajo lluvia y cielo nublado, Puerto Williams conmemoró este viernes las Fiestas Patrias 2026 con una ceremonia oficial y posterior desfile cívico-militar. La actividad, organizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, retornó a la Plaza Bernardo O’Higgins y sus inmediaciones.

La jornada fue encabezada por el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, y contó con la participación de autoridades civiles y navales, representantes de la Prefectura Naval Argentina y de la Municipalidad de Ushuaia, además de instituciones y organizaciones de Puerto Williams. Previamente, se realizó un Te Deum Ecuménico en la Parroquia Nuestra Señora Virgen de la Patagonia.

La ceremonia oficial incluyó el izamiento del Pabellón Nacional, una alocución de la autoridad provincial, una ofrenda floral, el tradicional esquinazo y los desfiles militar y cívico. En la instancia participaron destacamentos de la Armada de Chile y Carabineros, además de establecimientos educacionales, servicios públicos, organizaciones sociales y agrupaciones de la ciudad. La jornada contó también con la participación de la Banda de Guerra “Albatros”, del Liceo Bicentenario Donald Mc Intyre Griffiths.

Durante su intervención, Moncada abordó además algunos proyectos de infraestructura para la Provincia Antártica Chilena, entre ellos la continuidad de la Ruta Vicuña-Yendegaia, una segunda pista de rodaje para el aeropuerto de Puerto Williams, el mejoramiento del camino entre Puerto Williams y Puerto Navarino y los avances relacionados con una futura planta de agua para la ciudad.

A pesar de las condiciones climáticas, familias, vecinos y visitantes participaron de la celebración. Entre ellos estuvo Gerard Díaz, residente de Puerto Williams, quien destacó la posibilidad de desfilar junto a su hija, mientras que la visitante Lorena Saavedra valoró presenciar por primera vez la actividad. También participó Scott Gallyon, residente de la ciudad y oriundo de Estados Unidos, quien destacó la presencia de estudiantes, Bomberos y las distintas instituciones que formaron parte del desfile.

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