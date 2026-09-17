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17 de septiembre de 2026

WHALESOUND POTENCIA EL TURISMO CIENTÍFICO Y ANUNCIA NUEVAS RUTAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​Patagonia On Tour

whalesound

La empresa Whalesound, pionera en ecoturismo local, busca fortalecer la integración entre ciencia y naturaleza en la región de Magallanes. En una reciente entrevista, sus representantes detallaron cómo el trabajo de observación en el Parque Marino Francisco Coloane ha evolucionado, sumando ahora la arqueología para educar a quienes visitan la zona desde Punta Arenas.

Durante el programa Patagonia On Tour, transmitido por Polar Comunicaciones, Pablo Quezada, jefe de estrategia de la empresa, explicó el origen científico de la iniciativa. Por su parte, el arqueólogo e investigador de ANID, Alfredo Prieto, destacó que el objetivo principal actual es dotar las rutas de información histórica profunda sobre los primeros habitantes del territorio.

La compañía también anunció nuevas expediciones turísticas para diversificar su oferta local, incluyendo una inédita navegación de siete días hacia la remota Isla Noir en el Pacífico. Además, preparan el lanzamiento de viajes por el día hacia el histórico sector del faro San Isidro, acercando el patrimonio natural a la comunidad.

El gran desafío, según indicó el arqueólogo Alfredo Prieto en Patagonia On Tour, es lograr que el destino magallánico se vuelva cada vez más sofisticado y educado. De esta forma, Radio Polar sigue dando vitrina a las iniciativas que promueven un turismo responsable, de observación paciente y profundamente respetuoso con la conservación.

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