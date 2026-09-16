DIPUTADO BIANCHI PROPONE FORTALECER LA “SOBERANÍA CIENTÍFICA” Y DE SERVICIOS DESDE MAGALLANES HACIA LA ANTÁRTICA

Una amplia revisión del escenario internacional, la relación entre Chile y Argentina, la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes y la Antártica, además de las perspectivas económicas del país, realizó esta mañana el diputado por Magallanes Carlos Bianchi Chelech, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la primera parte de la entrevista, el parlamentario cuestionó que la importancia estratégica de Magallanes todavía no sea suficientemente comprendida a nivel nacional, particularmente considerando su ubicación, el Estrecho de Magallanes y la cercanía con el territorio antártico.

“Magallanes es Chile y Magallanes es una región estratégica”, sostuvo Bianchi, agregando que, a su juicio, “falta entender el verdadero significado de este territorio”.

El diputado planteó además su preocupación por las recientes declaraciones y movimientos relacionados con Argentina y sostuvo que la visita presidencial a la región no sería suficiente para abordar un escenario que, según señaló, requiere una estrategia de Estado de largo plazo.

“Primero no basta y quiero ser categórico, sea quien sea la presidenta o el presidente, no basta con lo que se hizo”, afirmó.

En este contexto, Bianchi anunció que durante los próximos días se abordará el tema en la Cámara de Diputados mediante la participación de las comisiones de Zonas Extremas y de Defensa, instancia en la que espera también contar con la participación de actores regionales.

“Nosotros vamos a hacer el día 25. Otros gestos más con las comisiones especializadas de la Cámara, repito, defensa y la comisión de zonas extremas”, señaló.

El parlamentario también puso énfasis en la necesidad de que el país comprenda el valor estratégico de la zona austral y sostuvo que la soberanía no debe limitarse exclusivamente a una dimensión militar.

“Podemos hacer soberanía, soberanía científica. Soberanía de paz, soberanía, de prestación de servicio que Magallanes y eso sí, sería deseable que un señor que presida este país venga Magallanes y establezca por decreto la creación de todo el soporte para todos los países que vienen a la antártica, un soporte científico técnico, prestación de servicio, puertos, aeropuertos”, manifestó.

Bianchi vinculó esta necesidad con el desarrollo de infraestructura en el extremo sur y con los movimientos que, según expuso, se están produciendo en Argentina, particularmente en Ushuaia.

“Están haciendo inversiones al punto de que puedan llegar aviones de última generación. A Ushuaia están con los puertos más grandes y nosotros acá de brazos cruzados, teniendo no puertos, teniendo atracaderos”, afirmó.

Durante la conversación también se refirió a la situación de las relaciones entre Chile y Argentina y a los antecedentes históricos de cooperación parlamentaria entre ambos países. Recordó su participación durante años en los comités parlamentarios argentino-chilenos y mencionó iniciativas vinculadas a la convalidación de títulos profesionales, pensiones de trabajadores y la eliminación de referencias al conflicto de 1978 de textos de estudio.

Respecto del escenario económico, el diputado manifestó preocupación por el empleo, el costo de vida y las perspectivas de crecimiento, señalando que la automatización constituye uno de los factores que están modificando el mercado laboral.

“Todas las empresas medianas y grandes han automatizado en un porcentaje muy alto, o sea el empleo humano hoy día y lo hemos hablado muchas veces antes de la automatización”, sostuvo.

En relación con las pequeñas y medianas empresas, Bianchi planteó como alternativas la reducción de trabas administrativas y un mayor acceso al financiamiento.

“Va a ser difícil el debate de la ley de presupuesto ahora. Cuando no sé cómo van a querer tratar de revertir el desempleo que está sobre dos dígitos más allá del 10% y yo voy a volver a insistir que la única forma de hacerlo es eliminando permisología, por un lado, por el otro lado, dándole acceso a créditos a las pymes, a los boliches, a los negocios, a las empresas pequeñas”, señaló.

El parlamentario también abordó el proyecto de reforma al mercado de capitales, destacando entre sus elementos la posibilidad de facilitar el acceso a viviendas, aunque manifestó reparos respecto de otros aspectos de la iniciativa.

“La cosa buena es que trae a una vedette irresistible que tiene que ver con 160000 viviendas que la gente va a poder comprar usadas o nuevas con facilidades. Esto impacta en la clase media y eso es bueno”, indicó.

Sin embargo, agregó que considera necesario revisar otros componentes del proyecto antes de su tramitación legislativa y afirmó que participará del debate parlamentario durante las próximas jornadas.

Finalmente, Bianchi destacó la llegada de los nuevos buses a Puerto Natales, proyecto que calificó como un resultado concreto para la comunidad y que, según señaló, beneficiará especialmente a personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y trabajadores.

“Los buses llegaron, los buses, llegaron los buses a quien costó por la cresta madre, llegaron los buses”, expresó durante la entrevista.

El diputado sostuvo que el nuevo sistema permitirá complementar la oferta de transporte existente en la capital de Última Esperanza, destacando el impacto que tendrá para distintos grupos de la comunidad.

“Lo más importante, es que la gente con discapacidad, los adultos mayores, los estudiantes, los trabajadores de Puerto Natales van a tener, además del buen transporte de colectivos y de taxis que existe, van a tener un transporte de buses muy barato, de muy buena calidad y eso nos costó muchísimo, muchísimo”, afirmó.

​







​



​

