CONSEJERA ROXANA GALLARDO CRITICA TARDANZA EN INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA ESTAFA HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS: “LA JUSTICIA LLEGÓ TARDE”

​Una evaluación crítica sobre las condiciones de conectividad de Puerto Williams, el desarrollo turístico de la Provincia Antártica, los anuncios habitacionales realizados durante la reciente visita de autoridades nacionales y una investigación por una presunta estafa vinculada a una agrupación de vivienda realizó esta mañana la consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, durante su participación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.



La consejera se refirió inicialmente a la sesión del Consejo Regional realizada en Puerto Williams, instancia que, según relató, permitió a los integrantes del cuerpo colegiado experimentar directamente las dificultades que enfrenta la comunidad producto del aislamiento y los problemas de conectividad.



Gallardo sostuvo que una de las principales preocupaciones está relacionada con el acceso a prestaciones de salud, particularmente cuando las condiciones meteorológicas obligan a suspender vuelos y dejan sin efecto horas médicas previamente coordinadas por los habitantes de la zona.



“El tema más complejo es las horas médicas. Creo que eso fue para mi gusto el darme cuenta de que es complicado cuando cuesta mucho conseguir 1 hora médica se programan los días exactos para venir y no tener un gasto extra acá en la capital, como le dicen ellos”.



En esa línea, planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan mantener la prioridad de las horas médicas cuando una persona de Puerto Williams no puede trasladarse debido a condiciones climáticas.



“Si te suspenden alguna hora médica por algún motivo mayor como este, debieran mantenerse esas horas en cuanto se reanude o la conectividad. Estas personas debieran ser atendidas inmediatamente y no tener que volver a retroceder y volver a sacar la hora y hacer todo el trámite de vuelta”.



La consejera también comparó la situación de Puerto Williams con la realidad que observó en Ushuaia, señalando que existen diferencias importantes en materia de conectividad aérea pese a la cercanía geográfica.



“No es posible que estemos tan atrás comparados con sus vecinos de al frente”.



Gallardo planteó que, si Magallanes pretende consolidar un turismo antártico de mayor envergadura, se requiere avanzar previamente en infraestructura y conectividad.



“Yo creo que hay que empezar a trabajar y pensar que si quieren de verdad desarrollar un turismo antártico como corresponde”.



A su juicio, las inversiones asociadas al turismo deben ir acompañadas de infraestructura habilitante y servicios adecuados para responder al crecimiento proyectado.



“Puede haber mucha inversión en promover el turismo, pero si no están las condiciones, las cosas se complican. Yo siento que hay que invertir en que las condiciones se den si queremos de aquí a unos años más, tener un turismo con más fortalecido”.



Primera sesión del CORE en Puerto Toro



Dentro de la visita, Gallardo destacó especialmente el desplazamiento hasta Puerto Toro, localidad donde el Consejo Regional sesionó por primera vez en su historia.



La consejera valoró el gesto como una señal concreta de presencia territorial y vinculación con comunidades aisladas.



“Esto fue un viaje para mi gusto, lo mejor que nos tocó de esta salida, ir a conocer una localidad muy aislada pero muy aislada, donde nunca jamás el Consejo había llegado a sesionar. Es primera vez en la historia”.



En ese contexto, sostuvo que este tipo de actividades adquieren especial relevancia cuando se habla de soberanía y presencia regional en territorios apartados.



“Cuando se habla tanto de hacer patria de soberanía, creo que este tipo de gestos sirven de mucho porque tú incluyes en el dentro de tu itinerario o incluyes a estas familias dentro del quehacer de la política regional, irlos a ver allá donde ellos viven, cómo viven las necesidades que tienen”.



Cuestionamientos a la cartera de proyectos y recursos para salud



Durante la entrevista, la consejera también reiteró sus reparos respecto de la cartera de proyectos del Gobierno Regional y la ejecución de recursos. En particular, se refirió a una iniciativa cercana a los $8 mil millones destinada a reducir listas de espera en salud, cuya aprobación fue postergada, según explicó, debido a la falta de antecedentes sobre su implementación.



Gallardo recordó que anteriormente el Gobierno Regional había destinado recursos para una iniciativa de menor magnitud que tampoco logró ejecutarse completamente.



“Si no hay una claridad, la verdad es que el Consejo en este minuto yo siento que por primera vez no está dispuesto a probar cosas para titulares”.



La consejera enfatizó que el CORE requiere conocer con precisión cómo se utilizarán los recursos antes de aprobarlos.



“Si no nos explican bien cómo se va a ejecutar, si tienen un plan de verdad perfecto. En la próxima sesión. Nosotros estamos dispuestos a aprobar esos recursos, pero cuando ni siquiera se han sentado a la mesa a conversar de cómo va a funcionar el nuevo convenio que tenemos con salud, la verdad es que entregar 8.000 millones suena, por decirlo suave, un poco irresponsable”.



Dudas sobre anuncio de 7.500 viviendas



Otro de los puntos abordados fue el anuncio de 7.500 viviendas proyectadas para la región, realizado durante la visita presidencial y ministerial.



Gallardo manifestó sus reparos debido a que, según indicó, el Consejo Regional no habría participado en la elaboración del nuevo convenio de programación en materia habitacional y tampoco contaría con información suficiente sobre sus alcances.



“Si me preguntas que me pareció la visita en cuanto a la materia que estamos hablando, anuncios para mis gustos por ahora son anuncios vacíos que no tienen ningún sustento”.



La consejera puso especial énfasis en la necesidad de conocer cómo se pretende beneficiar a las familias de clase media, sector que, a su juicio, ha quedado excluido de distintos programas habitacionales.



“La clase media está siendo excluida siempre de todos los programas, porque son como el jamón del sándwich, como dice el mismo ministro ricos para el estado, pobres para el Banco”.



Por ello, pidió conocer de manera concreta cómo se materializará el apoyo anunciado para este segmento.



“¿Cómo piensan apoyar a estas familias de forma clara y simple que la familia lo entienda? Porque ellos hablan y ellos entienden seguramente lo que están hablando, pero la verdad es que nosotros, yo como consejera, no entendí nada de lo que estaban diciendo y creo que la familia es mucho menos”.



Asimismo, cuestionó que se contabilicen dentro de nuevas metas habitacionales proyectos que ya habían sido impulsados durante administraciones anteriores.



“Para mí la idea debiera ser lo que se aprueba en este gobierno se suma en este gobierno lo que se aprobó en el gobierno anterior se suma en el gobierno anterior”.



Críticas a la relación entre autoridades nacionales y el CORE



Gallardo también cuestionó la falta de instancias de diálogo entre las autoridades nacionales que visitan la región y los consejeros regionales.



Según señaló, los integrantes del CORE muchas veces son informados con poca anticipación sobre actividades oficiales, sin que necesariamente exista la posibilidad de plantear directamente las necesidades o inquietudes de la región.



“Nos enteramos a último minuto de lo que ocurre, se nos invita a las 22:00 h de la noche para el día siguiente, alguna actividad donde podemos ir a mirar”.



En este sentido, sostuvo que el Consejo Regional debe tener un rol activo debido a que sus integrantes participan en la decisión sobre recursos regionales.



“Muchas visitas, pero quienes terminan aprobando o apoyando al Estado para que los proyectos se materialicen es el Gobierno Regional con fondos del Gobierno Regional y nosotros somos parte de ese Gobierno Regional”.



Gallardo defendió, además, la autonomía del órgano colegiado y su derecho a formular observaciones a los proyectos.



“Yo no soy de nadie, creo que el Consejo tampoco, entonces nosotros sí tenemos opinión y hay cosas que nos molestan y podríamos decírselo”.



Presunta estafa habitacional



Finalmente, la consejera abordó la investigación relacionada con una agrupación que habría reunido personas interesadas en acceder a viviendas y que es objeto de denuncias por presuntas irregularidades y cobros.



Gallardo afirmó que lleva cerca de tres años advirtiendo sobre la situación y sostuvo que numerosas familias podrían haber perdido sus ahorros.



“Yo llevo prácticamente 3 años detrás de este tema, 3 años en que las autoridades y lo he dicho en otras oportunidades han sido cómplices de esto porque son las autoridades que ligadas a este tema, las que tenían que haber parado esto desde un principio”.



La consejera valoró que actualmente el Ministerio Público haya avanzado con diligencias investigativas y destacó la actuación de la fiscal a cargo del caso.



“El fiscal anterior nunca quiso hacerlo, teniendo todos los antecedentes. Mucha gente fue a denunciar. Yo canalicé muchas denuncias que me llegaban hacia la PDI”.



A juicio de Gallardo, la investigación permitiría avanzar en el esclarecimiento de una situación que habría afectado a numerosas familias de la región.



“Cuando la familia se enteran el nombre de esa agrupación y se enteran que están metidas en esto se dan cuenta que están siendo estafadas. Tarde, no, nunca es tarde, dicen, pero yo de verdad siento que en este caso la justicia llegó tarde”.



La consejera regional concluyó reafirmando su disposición a abordar públicamente los temas que considera relevantes para Magallanes y a responder a los cuestionamientos que surjan en torno a su labor fiscalizadora.







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