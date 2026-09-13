NUEVE PERSONAS COMPLETARON TALLER DE ÁRBITROS NIVEL 1 Y RECIBIERON CERTIFICACIÓN EN CABO DE HORNOS

Cada participante recibió equipamiento para desempeñar funciones de arbitraje, incluyendo las reglas oficiales de fútbol y futsal, indumentaria deportiva, banderines, tarjetas amarillas y rojas, silbatos, moneda para el sorteo y anotador de incidencias. También se entregaron carnet de acreditación y diploma de certificación.

La capacitación incorporó además tres modelos de vestimenta para los nuevos árbitros, ampliando el equipamiento considerado inicialmente para el taller. De esta manera, quienes completaron la formación cuentan con herramientas y conocimientos para participar en las distintas actividades deportivas que se desarrollen en la comuna.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la importancia de que este tipo de oportunidades de formación lleguen a la comuna y señaló que la incorporación de nuevas personas al deporte permite ampliar los espacios de participación para la comunidad.

La certificación de los nueve nuevos árbitros permitirá contar con personas capacitadas en las reglas del fútbol y futsal, sumándose a las actividades deportivas que se realizan en Puerto Williams y aportando al desarrollo de estas disciplinas en Cabo de Hornos.

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