MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS PARTICIPÓ EN ACTO POR LA MEMORIA EN PUNTA ARENAS

Más de un centenar de personas se reunió este viernes 11 de septiembre en la Plaza de los Derechos Humanos de Punta Arenas para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973. La actividad estuvo marcada por la participación de jóvenes y por los testimonios de personas que vivieron la represión durante la dictadura.

La ceremonia fue organizada por la Corporación Sitio de Memoria Colón 636, junto a organizaciones de derechos humanos de Magallanes, instituciones y artistas colaboradores. El acto se desarrolló frente al inmueble ubicado en avenida Colón 636, antiguo centro de detención y tortura, y contó con la participación de Sergio Reyes y Manuel Aguilante, quienes compartieron sus experiencias y recuerdos de aquellos años.

La jornada también incluyó una intervención teatral, poesía y música, además de la instalación “Mil grullas por la Memoria”. La iniciativa fue presentada como un gesto colectivo de recuerdo y busca mantener presentes las historias de quienes fueron víctimas de la represión política.

La presidenta de la Corporación Sitio de Memoria Colón 636, Magda Ruiz Méndez, destacó especialmente la presencia de jóvenes en la actividad y planteó que la transmisión de la memoria hacia las nuevas generaciones constituye parte del trabajo del sitio.

La actividad se enmarcó además en el proyecto “Memoria Viva en Sitio de Memoria Colón 636: Cultura y Educación en Derechos Humanos”, impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a estudiantes de la Universidad de Magallanes. La iniciativa busca fortalecer la transmisión de la memoria histórica y la educación en derechos humanos durante 2026.





​

