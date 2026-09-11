DIPUTADO RIQUELME DEFIENDE SOBERANÍA CHILENA Y CUESTIONA NUEVAS DECLARACIONES DESDE ARGENTINA POR EL ESTRECHO

El diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones una serie de materias de interés regional y nacional, entre ellas las recientes controversias vinculadas al Estrecho de Magallanes, la relación de Chile con Argentina y Reino Unido, seguridad, salud mental, explotación sexual infantil, la situación de la diálisis en Porvenir y el proyecto habitacional pendiente en Tierra del Fuego.

Durante la entrevista, realizada mientras se encontraba en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, el parlamentario también se refirió a la decisión del Presidente José Antonio Kast de no realizar una ceremonia oficial por el 11 de septiembre. Riquelme sostuvo que el país debe avanzar hacia temas que permitan generar mayor unidad.

“Yo creo que hay que empezar a mirar hacia adelante más que hacia el pasado. Eso no implica no recordar nuestra historia y quiero ser superclaro con esto. Ah, pero imagínate, yo tengo 52 años, ni siquiera había nacido para esa fecha. Y que constantemente estemos conmemorando o recordando fechas que nos dividen. Creo que es un error, creo que hay que empezar a mirar para adelante. Hay que buscar fechas que nos unan y empezar a construir nuestro futuro de país con las urgencias que hoy día tenemos en el país que son el empleo, que son el tema de la delincuencia”, señaló.

Soberanía del Estrecho y relación con Argentina

Uno de los principales puntos de la conversación fue la situación generada por declaraciones provenientes de Argentina y las distintas interpretaciones respecto de la navegación y el comercio en el Estrecho de Magallanes.

Riquelme cuestionó declaraciones que, según planteó, daban cuenta de supuestos patrullajes conjuntos entre Chile y Argentina en la zona, señalando que los únicos patrullajes conjuntos de la Armada de Chile se desarrollan en el ámbito antártico.

Asimismo, defendió la posibilidad de que Magallanes mantenga relaciones comerciales con las Islas Falkland/Malvinas, argumentando que ello puede representar oportunidades económicas para la región.

“Chile tiene que volver a tener una posición neutral respecto a su relación internacional. Nosotros no podemos tomar partido ni por Gran Bretaña, ni por Falkland, ni por lo que está pasando en Estados Unidos. Los conflictos que están pasando alrededor del mundo. Chile tenía una historia de ser un país neutral”, afirmó.

En esa línea, agregó que los intereses que deben primar son los de la región que representa.

“A mí me eligieron diputado de la República por Magallanes y esto es lo que yo voy a defender. Yo no voy a defender los intereses argentinos, a mí no me interesan los intereses argentinos, como no me interesan los intereses británicos”, sostuvo.

El parlamentario destacó además el potencial económico que podría generar para Magallanes el abastecimiento de embarcaciones vinculadas a las islas.

“Queremos volver a comerciar con las Islas Falkland. ¿Por qué? Porque eso genera trabajo para los magallánicos y cada vez que llega un buque que nosotros queremos vender de un supermercado de Punta Arenas, queremos mandar servicios, prestamos servicios, insumos, combustible, etcétera, etcétera que podemos vender. Y las Falkland es un empleo más para los magallánicos”, manifestó.

Defensa de la soberanía chilena

Consultado por la posición del actual Gobierno frente a las controversias con Argentina, Riquelme destacó la declaración conjunta alcanzada entre ambos países y aseguró que los actos unilaterales no tienen el mismo peso que los tratados internacionales.

“El Estrecho de Magallanes es 100% chileno y jamás habrá soberanía de Argentina sobre ese estrecho”, afirmó el diputado, agregando que, a su juicio, el actual Gobierno ha mantenido una posición firme frente a la materia.

En su análisis, las diferencias respecto del Estrecho también deben observarse considerando el escenario internacional y el incremento del tránsito marítimo por la zona.

Según explicó, la situación del Canal de Panamá y las futuras discusiones relacionadas con el sistema antártico forman parte del contexto que debe ser considerado por Chile.

Críticas a intervenciones de embajadores

Riquelme también manifestó reparos frente a declaraciones de representantes diplomáticos extranjeros sobre asuntos de política interna chilena.

“Creo que los embajadores no están para opinar sobre política interna y creo que lo que hizo muy bien el canciller es llamarlo a que informe respecto a los antecedentes que él afirmó”, señaló.

A su juicio, Chile debe mantener relaciones comerciales y diplomáticas con distintos países sin tomar partido en conflictos que involucren a terceros Estados.

Seguridad y problemáticas específicas de Magallanes

En materia de seguridad, el diputado destacó las cifras semestrales de homicidios, señalando que, según los antecedentes que maneja, los registros estarían acercándose nuevamente a niveles previos a 2019.

Sin embargo, planteó que existen otras problemáticas que requieren una respuesta específica en la región, particularmente en materia de salud mental y explotación sexual infantil.

“Hemos hecho gestiones para generar una mesa conjunta porque tenemos un problema de salud mental ya. Y además una crisis de explotación sexual infantil”, sostuvo.

El parlamentario señaló que ha solicitado apoyo a distintas autoridades para abordar estos fenómenos y advirtió sobre la necesidad de evitar que Magallanes continúe registrando cifras preocupantes en esta materia.

“Yo no quiero que nuevamente seamos cifras récord en explotación sexual infantil. Explotación sexual infantil es una cosa que lamentablemente somos. Tenemos los números más altos como región, entonces ese es un tremendo problema de seguridad y ese es el problema que debemos atacar en Magallanes”, afirmó.

Riquelme planteó que las políticas nacionales deben considerar las particularidades de las regiones extremas y que, una vez que determinados problemas nacionales se encuentran bajo control, corresponde avanzar en iniciativas específicas para las necesidades de Magallanes.

Diálisis en Porvenir

Durante la entrevista, el diputado también entregó antecedentes sobre sus gestiones para solucionar dificultades relacionadas con la atención de diálisis en Porvenir.

Según explicó, sostuvo reuniones con la Dirección del Servicio de Salud y posteriormente ofició a la Dirección de Presupuestos debido a la falta de liberación de recursos destinados a determinados cargos necesarios para ampliar la prestación del servicio.

“Gracias a Dios se nos confirmó hace cerca de unas semanas atrás que los cargos se liberaron. ¿Qué significa esto? Que se entrega la plata para poder contratar a estas personas. Así que es una excelente noticia para Porvenir”, señaló.

De acuerdo con Riquelme, la situación había obligado a algunos pacientes de la comuna a permanecer en el continente debido a la imposibilidad de recibir allí su tratamiento.

Proyecto habitacional y cuestionamientos al Gobierno Regional

Otro de los temas abordados fue el proyecto habitacional proyectado para Porvenir, cuya ejecución se ha visto retrasada por observaciones relacionadas con el proceso de adquisición de terrenos.

El diputado recordó que en 2023 se abstuvo de votar favorablemente los recursos para la iniciativa, debido a cuestionamientos respecto del procedimiento utilizado para adquirir los terrenos.

“Para poder adquirir un terreno, tienes que hacer un proceso concursal, o sea, todos los porvenireños debieron haber tenido la posibilidad de ofrecer sus terrenos alrededor de la ciudad para que se los comprara el Serviu. Eso es la primera irregularidad que hubo y no sucedió”, sostuvo.

También cuestionó la existencia de tasaciones independientes y advirtió que las observaciones podrían continuar generando retrasos en una iniciativa que contempla la construcción de alrededor de 500 viviendas.

“Hoy día cerca de 1.000, 1.500 porvenireños no pueden acceder a una casa. Son 500 casas que se iban a hacer en esos terrenos”, afirmó.

Riquelme señaló que cualquier mecanismo destinado a subsanar las observaciones debe realizarse conforme a las exigencias de los organismos fiscalizadores, aunque advirtió que ello podría significar nuevos retrasos.

Fiscalía Nacional Económica y pesca artesanal

Finalmente, el parlamentario se refirió a una reunión que sostuvo con el fiscal nacional económico, instancia en la que, según explicó, entregó antecedentes vinculados a materias de interés para Magallanes.

Riquelme evitó entregar detalles sobre el contenido de la reunión debido a que existirían investigaciones en curso, particularmente relacionadas con asuntos que han sido planteados por sectores de la pesca artesanal.

“No me puedo referir al contenido de esa reunión ni los temas que tratamos porque no fueron varios temas los que tratamos, son todos temas de interés para los magallánicos. Pero el fiscal nacional económico me pidió expresamente que no me refiera públicamente a dichos temas para no entorpecer la investigación y creo que hay que ser súper responsable”, explicó.

El diputado destacó además el trabajo realizado por la Fiscalía Nacional Económica en investigaciones anteriores desarrolladas en la región y sostuvo que los antecedentes deben hacerse públicos una vez que los procesos investigativos hayan concluido.





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