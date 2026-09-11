PDI IDENTIFICA CIENTÍFICAMENTE CUERPO HALLADO EN PORVENIR Y CONFIRMA QUE CORRESPONDE A UNO DE LOS TRIPULANTES DESAPARECIDOS EN SAN JUAN

Un perito de la Policía de Investigaciones (PDI) logró establecer científicamente la identidad del cuerpo encontrado en la comuna de Porvenir, determinando que corresponde a uno de los tripulantes que permanecían desaparecidos tras el hecho ocurrido en el sector de San Juan.

La identificación fue realizada en el marco de las diligencias desarrolladas por la policía, mediante el correspondiente examen médico criminalista, procedimiento que permitió establecer la identidad de la persona encontrada.

De acuerdo con los antecedentes derivados del examen, no se apreciaron lesiones externas atribuibles a la participación de terceras personas.

El hallazgo y posterior identificación forman parte de las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias relacionadas con la desaparición de los tripulantes en el sector de San Juan. La investigación continúa con el desarrollo de los procedimientos correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el fallecimiento y el posterior hallazgo del cuerpo.

La PDI mantiene las diligencias investigativas en coordinación con las autoridades competentes, a fin de reunir los antecedentes necesarios para establecer de manera completa lo ocurrido.