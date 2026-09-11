EXPO EMERGENCIA 2026 REUNIRÁ EN PUNTA ARENAS A LOS ORGANISMOS DE RESPUESTA Y PREVENCIÓN

Con el objetivo de acercar la gestión del riesgo de desastres a la comunidad y fortalecer la cultura de la prevención en la región, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) Magallanes realizará la Expo Emergencia 2026, instancia que reunirá a los principales organismos que participan en la prevención y respuesta ante emergencias en el territorio.



La actividad se desarrollará los días viernes 16 y sábado 17 de octubre, en el tercer piso del Mall Espacio Urbano, en el marco del Mes Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres. La jornada contempla una muestra interactiva y espacios destinados especialmente a niños, niñas y adolescentes, con el propósito de que las familias conozcan el trabajo de los equipos que participan en la preparación y respuesta frente a distintas situaciones de emergencia.



En la Expo Emergencia participarán instituciones como el Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, a través del GOPE, Policía de Investigaciones, SAMU, CONAF, Bomberos, Socorro Andino, Cruz Roja, Defensa Civil y SENAPRED, además de empresas de servicios como Gasco, Aguas Magallanes y EDELMAG.



El director regional de SENAPRED Magallanes, Juan Carlos Andrades Careaga, destacó que la actividad busca generar un espacio de encuentro entre los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y la ciudadanía.



“Es una feria en la cual vamos a integrar a la comunidad a participar durante el Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres, que es internacional, y lo vamos a acotar acá en la región en una actividad donde vamos a presentar a los diferentes entes del SINAPRED regional que participan en la respuesta ante emergencias, desastres y catástrofes”.

En tanto, el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, relevó la importancia de fortalecer las acciones de prevención en una región que presenta características particulares y donde la preparación de la comunidad cumple un rol fundamental.



“Necesitamos que la comunidad tome conciencia de los riesgos que enfrentamos en nuestra región y buscar la forma de evitarlos. El trabajo que realiza SENAPRED en conjunto con los distintos actores para prevenir emergencias, especialmente durante el verano, es clave, y para eso necesitamos el apoyo y compromiso de toda la comunidad”.

Premiación de concursos regionales



Como parte de las actividades de la Expo Emergencia 2026, el sábado 17 de octubre, a las 15:00 horas, se realizará la ceremonia de premiación de los concursos regionales impulsados por SENAPRED durante septiembre.



Se trata del concurso de dibujo “Dibujando un territorio más seguro”, dirigido a estudiantes de 1° a 8° básico, y del concurso de fotografía y relato “Memorias que previenen”, abierto a toda la comunidad regional.



Ambas iniciativas buscan promover la reflexión sobre la prevención y recoger experiencias, aprendizajes y propuestas que contribuyan a construir territorios más preparados frente a emergencias y desastres.

La Expo Emergencia 2026 tendrá entrada abierta a la comunidad y se desarrollará en un espacio techado del tercer piso del Mall Espacio Urbano.



Horarios de la actividad:



* Viernes 16 de octubre: 15:00 a 20:00 horas.

* Sábado 17 de octubre: 10:00 a 18:00 horas.



Desde SENAPRED Magallanes hicieron un llamado a las familias de la región a participar de esta instancia, conocer el trabajo de los organismos de emergencia y adquirir herramientas que permitan avanzar hacia una comunidad cada vez más preparada frente a los distintos riesgos presentes en el territorio.

