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8 de septiembre de 2026

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE AVES PLAYERAS CON JORNADA COMUNITARIA DE OBSERVACIÓN DE AVES

En colaboración entre el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), la Universidad de Magallanes (UMAG) y Australis Birding, se organizó la instancia que convocó a la comunidad más austral del mundo a participar de una jornada teórica y práctica.

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En el marco del Día Mundial de Aves Playeras, en Puerto Williams se celebró la efeméride que invita a concientizar sobre la importancia de estas especies migratorias, características por recorrer miles de kilómetros, llegando hasta zonas tan australes como la isla Navarino.

En colaboración entre el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), la Universidad de Magallanes (UMAG) y Australis Birding, se organizó la instancia que convocó a la comunidad más austral del mundo a participar de una jornada teórica y práctica.

"La actividad fue importante ya que contribuye con la sensibilización de la comunidad en Puerto Williams sobre las aves playeras y otras que habitan sus costas. Por otra parte, en el mundo y en Chile, muchas de las poblaciones de aves playeras están dentro de alguna categoría de amenaza", comentó el Dr. Carlos Valeris, investigador CHIC y guía de aviturismo.

Junto a él, Luis Hernández, estudiante de Magíster en Ciencias de la UMAG y voluntario de la línea Aves CHIC, y Niklas Loubies, estudiante en práctica de la Goerg-August-Universität Göttingen, expusieron respecto a los aspectos básicos para la identificación de las aves playeras y sobre el uso de las aplicaciones Merlin y eBird de Cornell Lab of Ornithology en la biblioteca del Centro Subantártico Cabo de Hornos.

Posteriormente, el grupo se dirigió a la desembocadura del río Ukika y el área del helipuerto del sector costanera para efectuar los avistamientos. Durante la jornada se registró el Pilpilén Austral (Haematopus leucopodus), Pilpilén Negro (Haematopus ater) y Queltéhue (Vanellus chilensis), además de otra gran variedad de especies en la zona, todas ellas registradas a través de la plataforma eBird.

Cabe señalar que algunas especies de aves playeras presentan una disminución importante de sus poblaciones, por lo que se encuentran bajo amenaza. Lo anterior, debido al impacto que hemos causado sobre los hábitats que ocupan: playas, humedales, planicies de inundación y pastizales, que incluye el cambio de uso de suelo, la introducción de especies exóticas invasoras, la contaminación por plásticos, el uso recreativo de zonas de descanso y reproducción, entre otros, a lo que se suma los efectos del cambio climático global.

En ese sentido, el Dr. Valeris recalcó que en Chile, la Estrategia Nacional de Conservación de Aves (ENCA) impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente y varias organizaciones no gubernamentales y centros de investigación, dentro de la que está el CHIC, desarrolló un Plan de Acción para la Conservación de las Aves Playeras, donde destacan las principales amenazas para este grupo de aves en el país, así como las líneas de acción prioritarias para lograr su conservación y la protección de sus hábitats.

En este sentido, esta actividad contribuye con la Línea estratégica 2 de este plan de acción: Empoderar y vincular a la comunidad y grupos de interés, y particularmente con las acciones, junto con implementar campañas de conciencia y valoración pública de las aves playeras y sus hábitats, y también desarrollar eventos para poner en valor las aves playeras y sus sitios de importancia.

Fotos: Carlos Valeris y Paulina Coelho



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