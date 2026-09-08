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8 de septiembre de 2026

ADULTO MAYOR MUERE TRAS SER ATROPELLADO EN EL CAMINO AL ANDINO: CONDUCTOR HUYÓ DEL LUGAR

El accidente ocurrió cerca de las 02:00 horas en el kilómetro 0,7 de la ruta Y-580. La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para identificar al responsable.

siat08092026

Un adulto mayor falleció durante la madrugada de este martes luego de ser atropellado en el kilómetro 0,7 de la ruta Y-580, sector conocido como camino al Andino, en la comuna de Punta Arenas.

El accidente se registró cerca de las 02:00 horas, cuando la víctima fue impactada por un automóvil cuyo conductor, tras el hecho, no se detuvo para prestar auxilio ni solicitó asistencia de emergencia, huyendo del lugar.

A raíz de la emergencia, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) concurrió hasta el sitio del accidente para prestar atención al afectado. Pese a las maniobras de reanimación efectuadas por los equipos de emergencia, la gravedad de las lesiones impidió que la víctima pudiera ser salvada, confirmándose su fallecimiento en el mismo lugar del atropello.

Hasta el sector también se trasladaron funcionarios de Seguridad Municipal y personal de Carabineros, quienes adoptaron las primeras medidas para resguardar el sitio del suceso y coordinar el procedimiento correspondiente.

Diligencias para dar con el conductor

Por instrucción de la Fiscalía Local, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes técnicos destinados a establecer la dinámica del accidente y determinar las circunstancias en que ocurrió el atropello.

En paralelo, unidades policiales desplegaron patrullajes y diversas diligencias operativas en el sector con el objetivo de localizar el vehículo involucrado y establecer la identidad del conductor que abandonó el lugar tras el impacto.

La investigación busca reunir antecedentes que permitan esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades derivadas del fatal accidente.

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