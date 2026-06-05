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5 de junio de 2026

PRISIÓN PREVENTIVA PARA ACUSADO DE SECUESTRO Y FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS

Se trata de Jaime Andrés Trujillo Hidalgo, quien fue detenido por Carabineros tras la denuncia de vecinos que auxiliaron a la víctima, una mujer de 27 años que logró escapar de su cautiverio mientras el imputado dormía.

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En prisión preventiva quedó un hombre formalizado por los delitos de secuestro, femicidio frustrado, daños simples y cultivo ilegal de cannabis sativa, luego de una violenta agresión contra su pareja ocurrida en Punta Arenasregión de Magallanes.

Se trata de Jaime Andrés Trujillo Hidalgo, quien fue detenido por Carabineros tras la denuncia de vecinos que auxiliaron a la víctima, una mujer de 27 años que logró escapar de su cautiverio mientras el imputado dormía.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, los hechos comenzaron al interior de un domicilio ubicado en calle José Victorino Lastarria, donde el sujeto habría destruido el teléfono celular de la mujer, para luego agredirla físicamente e intentar estrangularla con un cordón.

Posteriormente, la víctima habría sido maniatada y retenida contra su voluntad durante toda la noche. Sin embargo, aprovechando que el imputado se quedó dormido, logró liberarse y salir a la vía pública para pedir ayuda a vecinos del sector, quienes alertaron a Carabineros.

Tras recibir la denuncia, funcionarios policiales realizaron patrullajes por el sector y detuvieron al hombre en calle José Miguel Infante.

Hallan cultivo indoor de marihuana

Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

Durante el trabajo en el sitio del suceso, los equipos especializados incautaron las cuerdas presuntamente utilizadas para mantener cautiva a la víctima, un arma blanca y un sistema de cultivo indoor con diez plantas de cannabis en etapa de crecimiento.

Desde Labocar señalaron que las pericias permitirán esclarecer la dinámica de los hechos, en un caso considerado de alta connotación pública debido a la concurrencia de los delitos de secuestro y femicidio frustrado.

Imputado registraba antecedentes

El hombre ya mantenía antecedentes policiales y, días antes de su detención, había protagonizado otro incidente tras colisionar su vehículo contra el portón del Centro Penitenciario de Punta Arenas mientras se encontraba bajo los efectos de sustancias.

No obstante, la Fiscalía precisó que en ese procedimiento no existían antecedentes que permitieran anticipar o relacionar el posterior ataque contra la mujer.

En paralelo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) activó medidas de apoyo para la víctima, incluyendo representación jurídica y acompañamiento psicosocial.

La defensa del imputado, en tanto, sostuvo que las plantas de cannabis estaban destinadas al consumo personal. Sin embargo, el tribunal desestimó los argumentos y decretó la prisión preventiva por considerar que el acusado constituye un peligro para la seguridad de la víctima.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

Fuente: biobiochile.cl

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