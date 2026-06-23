40% DE AVANCE REGISTRA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL OVEJERO

Un 40% de avance registra la construcción de calle El Ovejero entre calles René Lillo y Padre Benito Martin. Así lo informó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría tras una visita de obras realizada junto al jefe del Departamento Técnico del Serviu, Carlos Ríos Torres y la profesional a cargo de la inspección del proyecto, Patricia Sepúlveda Lara.

La obra consiste en la construcción de 535 metros lineales de calzadas de 8 metros de ancho y las respectivas aceras de 2 metros de ancho a ambos lados de la vía. señalización vertical, demarcación de pavimentos, instalación de vallas peatonales, iluminación vial y peatonal y paisajismo.

“Estamos construyendo una nueva vía urbana en un sector de la ciudad que se encontraba interrumpido por el cauce del estero Llau Llau, En la visita pudimos apreciar que el avance cajón que cruza el estero se encuentra prácticamente finalizado, con esto vamos a permitir el tránsito vehicular continuo en el sentido poniente- oriente y conectar antiguos barrios de Punta Arenas que por muchos años esperaron este adelanto”, informó el Seremi Guajardo.

Junto con el avance de la pavimentación de acuerdo a los plazos programados, ya se encuentra finalizado el atravieso del Estero Llau Llau que considera sumideros con depresión de cuneta y una estructura de cajón de hormigón armado bajo la calzada, con un ancho basal de 3 metros, altura de 2 metros y longitud de 22.86 metros. Lo anterior, con el correspondiente zampeado de piedra de protección de socavación confinado por vigas, en la entrada y salida del cauce.

La construcción cuenta con una inversión del Gobierno Regional de 2.050 millones de pesos y es parte un proyecto mayor que incluye la próxima construcción de calle Miraflores, alcanzando en conjunto una inversión regional superior a los 3.484 millones de pesos. El proyecto inició su construcción en enero de este año y su plazo de término es junio de 2027, es ejecutado por la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Ltda., actuando como unidad técnica el Serviu Regional.

Conservación de vías urbanas de emergencia

Durante la jornada se revisó el avance del proyecto de conservación de vías urbanas de emergencia, específicamente en Avenida Manuel Bulnes, entre calles Angamos y Rómulo Correa, tramo que registra un 62% de ejecución. En el sector se reponen 300 metros lineales de calzadas y se instala un colector de aguas lluvias de 218 metros de extensión con 10 sumideros.

“Mediante estas visitas técnicas buscamos junto a los equipos técnicos del Serviu revisar los avances constantemente y dar cumplimiento a lo instruido por nuestro Ministro Ivan Poduje de garantizar a la ciudadanía la mejora continua de nuestras obras, durante todo el proceso constructivo. Con respecto a Avenida Bulnes estamos muy conformes por la instalación de un nuevo colector de aguas lluvias que asegurará una mayor durabilidad de los trabajos y dará solución a los problemas que se presentaban en esta vía”, precisó el Seremi Rodolfo Guajardo.

El proyecto de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia cuenta con una inversión de 3.978 millones de pesos proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con un plazo de 420 días corridos entre enero del presente año y marzo de 2027.

El tramo de Avenida Bulnes tiene un presupuesto de 902 millones de pesos, equivalente al 22,7% del presupuesto total del proyecto. Desde el Serviu informaron que la pavimentación de esta Avenida desde Rómulo Correa en dirección a calle Capitán Guillermos, se programará para el mes de diciembre.

Actualmente las obras se concentran en 3 frentes de trabajo: Avenida Manuel Bulnes entre Angamos y Rómulo Correa; calle Bellavista entre Manuel Señoret y Avenida España y las reposiciones de fajas de pavimentos dañados de calle Angamos entre Arauco y pasaje Goleta Ancud y próximamente, en Avenida 21 de Mayo en las cercanías del Parque María Behety.