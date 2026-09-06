6 de septiembre de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES NECESITA MÁS QUE DISCURSOS Y OBRAS HEREDADAS
Por: Marco Uribe Saldivia, Presidente Regional Frente Amplio
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SLEP MAGALLANES HOMENAJEA A 28 FUNCIONARIOS QUE SE JUBILAN TRAS DÉCADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
La ceremonia reunió a 16 docentes y 12 asistentes de la educación que finalizaron su trayectoria laboral tras acogerse al beneficio del Bono Incentivo al Retiro.
La ceremonia reunió a 16 docentes y 12 asistentes de la educación que finalizaron su trayectoria laboral tras acogerse al beneficio del Bono Incentivo al Retiro.
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