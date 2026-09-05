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5 de septiembre de 2026

ESQUILA PREPARTO EN MAGALLANES: RAÚL LIRA DESTACA BENEFICIOS PRODUCTIVOS Y RESGUARDOS PARA LA GANADERÍA

Patagonia Rural

Raúl Lira

Con el inicio de septiembre y las primeras esquilas preparto en distintos predios de la región de Magallanes, el investigador de INIA Kampenaike, Raúl Lira, abordó en Patagonia Rural los principales beneficios productivos de esta práctica y los cuidados que deben considerar los ganaderos para realizarla de manera adecuada.

Durante la conversación emitida por Polar Comunicaciones, Lira explicó que la esquila preparto se consolidó progresivamente en Magallanes desde fines de la década de 1980, luego de experiencias impulsadas por productores regionales y posteriores evaluaciones técnicas. Según detalló, estudios desarrollados en Argentina han registrado entre un 8% y un 14% más de corderos al destete en ovejas esquiladas antes del parto, mientras que una evaluación realizada en INIA Kampenaike registró una diferencia superior a ocho puntos porcentuales a favor de esta práctica.

El investigador también destacó efectos asociados a la calidad de la lana, especialmente por un mejor rendimiento al lavado y una menor incidencia de problemas vinculados al debilitamiento de la fibra. A esto sumó ventajas relacionadas con la organización del trabajo predial y el manejo de las invernadas y veranadas, aspectos que, a su juicio, contribuyen a una utilización más eficiente de los recursos ganaderos de la región de Magallanes.

En Patagonia Rural, Raúl Lira puso especial énfasis en que la aplicación de esta tecnología requiere planificación y condiciones adecuadas. Entre los principales resguardos mencionó llegar con las ovejas en buena condición corporal, contar con disponibilidad de alimento, mantener los encierros durante el menor tiempo posible y considerar las condiciones meteorológicas, especialmente cuando se combinan frío, viento y lluvia.

Asimismo, señaló la importancia de mantener un manejo ordenado de la majada para evitar partos adelantados durante la faena y destacó el aporte de herramientas como la ecografía para diferenciar ovejas según su estado de gestación y requerimientos nutricionales. Para el investigador de INIA Kampenaike, la esquila preparto forma parte de un conjunto de tecnologías y decisiones de manejo que deben adaptarse a las características de cada establecimiento ganadero.



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