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5 de septiembre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | IMPULSO LECTOR: LA PUERTA DE ENTRADA A TODOS LOS APRENDIZAJES

Por: María Paz Arzola, Ministra de Educación

MINISTRA ARZOLA IMPULSO LECTOR

Hoy, tres de cada cinco niños que cursan 2º básico en Chile no alcanzan el nivel de comprensión lectora esperado para su edad. Eso significa que, en un aula promedio, la mayoría de los niños no manejan la herramienta fundamental para el logro de los demás aprendizajes. Porque la lectura no es una asignatura más: es la puerta de acceso a las matemáticas, la historia, las ciencias, la imaginación y, sobre todo, a la confianza en las propias capacidades.

Por eso es que hemos puesto en marcha el Plan Chile Aprende y Avanza, que entre otras medidas contempla Impulso Lector, la primera medición censal de habilidades lectoras en 2º básico que tendrá el país. Es así como en noviembre y diciembre, más de siete mil examinadores recorrerán Chile para evaluar a cerca de 278 mil estudiantes, con un instrumento validado durante años de trabajo técnico: pilotajes en 2024, aplicación experimental en 2025 y ahora aplicación nacional.

Impulso Lector no mide solo si un niño reconoce palabras. Evalúa las habilidades precursoras de la lectura, la comprensión y la fluidez. Identificar esto es clave para remediar a tiempo, porque un niño que decodifica sin comprender no está realmente leyendo, y uno que comprende sin fluidez difícilmente sostendrá esa comprensión en el tiempo.

Durante años el sistema esperó a que las dificultades lectoras se acumularan hasta 4º u 8º básico, cuando ya es mucho más difícil revertirlas. Como Gobierno decidimos romper con esa espera pasiva y avanzar en una medición que alimente la toma de decisiones oportuna: Impulso Lector diagnostica a tiempo, permitiendo que profesores y equipos directivos cuenten con información para ajustar su enseñanza cuando todavía hay tiempo de hacer la diferencia. 

Detrás de cada resultado habrá una historia posible: la de un niño que hoy lee con dificultad y que, con el acompañamiento adecuado, podría en poco tiempo leer con soltura, informarse, imaginar mundos, escribir sus propias ideas. El desafío no se resuelve con un solo instrumento, pero tampoco se puede mejorar lo que no se mide, ni acompañar lo que no se conoce.

Impulso Lector es, ante todo, una invitación a todas las escuelas de Arica a Magallanes, a involucrarse activamente; a los profesores, cuyo trabajo diario necesitamos fortalecer con evidencia; y, finalmente, a las familias, para que se hagan parte, porque su rol es insustituible. Leer a tiempo no es un logro escolar aislado, sino la base sobre la que se construye toda la trayectoria educativa de un estudiante. Ese es el propósito que nos mueve y que requiere el compromiso de todos: que cada niño en Chile pueda cruzar esa puerta de entrada al conocimiento y abrirse camino hacia su futuro.

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