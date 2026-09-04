MARIO BRIONES, FIGURA HISTÓRICA DE LA LOGÍSTICA ANTÁRTICA CHILENA, SE RETIRA TRAS 46 AÑOS DE TRABAJO EN EL INACH

En una jornada cargada de emoción, reconocimiento y cariño, Mario Briones Bravo, el logístico con la trayectoria más dilatada en la historia del servicio, se jubiló tras 46 años de impecable labor en el Instituto Antártico Chileno (INACH). El pasado viernes 28 de agosto, funcionarias, funcionarios y autoridades de la institución se reunieron en las dependencias del INACH en el Terminal Prat de la Empresa Portuaria Austral, para estar presentes en su última marca de asistencia.

Entre aplausos, Briones lució con orgullo una polera con la frase "Esta leyenda se jubila" y un cuadro con la guía de remisión de salida, elemento icónico de la labor operativa del recinto. El hito más significativo de la jornada ocurrió cuando el homenajeado cruzó un cordón de honor formado por sus compañeros y compañeras con piolets, un símbolo del trabajo de exploración del Continente Blanco, para hacer su registro de asistencia por última vez.

Briones fue una figura muy relevante en el trabajo logístico del INACH en la Antártica y en la Patagonia, estando a cargo de diversos medios de transporte terrestres y marítimos, y apoyando la labor en campamentos, bases y buques. Su capacidad profesional y excelente disposición siempre brindaron seguridad y compañía para todas las investigadoras e investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica que lo conocieron en estas casi cinco décadas de servicio.

En la despedida, otro de los momentos significativos estuvo a cargo de su compañero de trabajo por más de 36 años, Juan Bravo, quien le dedicó unas emotivas palabras en representación de la institución. Bravo destacó el impacto humano de su trayectoria: "Hay personas cuya importancia dentro de una institución no se puede medir por el cargo que ocupan, sino por la huella que dejan en quienes trabajan a su lado. Y después de 46 años, puedes tener la tranquilidad y el orgullo de saber que esa huella existe". En su discurso, enfatizó también el vínculo que trasciende el espacio laboral, señalando que "las amistades construidas durante el camino no se jubilan ni terminan con un último día de trabajo".

El director de INACH, Gino Casassa, se dirigió a Mario Briones recordando algunas vivencias personales y valorando su trayectoria institucional: "Destacamos toda una carrera aquí y le agradecemos de corazón haber servido durante todos estos años. Nos deja un legado y un recuerdo imborrable. Le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa; siempre hay novedades en la vida y, con la vitalidad que lo caracteriza, de seguro va a inventar muchas cosas", expresó.

Visiblemente emocionado por el cariño de sus pares, Briones reflexionó sobre su extensa trayectoria en el servicio público y el valor del trabajo en equipo: "Siento una gran emoción. No esperaba una despedida así; me voy muy feliz, aunque con la nostalgia de dejarlos, pero el contacto seguirá siempre. En la Antártica aprendí a valorarme más y me enorgullece todo lo que construimos juntos", comentó.

Asimismo, el histórico logístico aprovechó la oportunidad para entregar un mensaje especial a quienes continúan en la institución, encomendándoles a las nuevas generaciones mantener siempre intactas la humildad, la perseverancia y el compromiso inquebrantable con el trabajo bien hecho. "Les recomendaría a las nuevas generaciones que tengan tesón, respeto, que se mantengan siempre humildes, pero sin dejar de tener valor y la satisfacción de hacer mejor las cosas. Tratar siempre de ser mejores personas, excelentes logísticos y tratar de esmerarse en hacer siempre las cosas bien, que es lo más importante", dijo.

Con la jubilación de Mario Briones Bravo, el INACH despide a una de sus figuras más emblemáticas, reconociendo el impacto de casi medio siglo de dedicación al fortalecimiento de la presencia y el desarrollo científico en la Antártica Chilena.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).





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