CERCA DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN “CULTURA POR LA NIÑEZ” EN PUERTO WILLIAMS

​Una tarde de entretención, juegos y encuentro familiar vivieron cerca de 400 personas que participaron en la actividad “Cultura por la Niñez”, organizada por la Municipalidad de Cabo de Hornos en Puerto Williams.



La iniciativa convocó a niños y niñas de la comuna junto a sus familias, quienes pudieron disfrutar de una variada programación especialmente preparada para ellos, con distintas alternativas de recreación y esparcimiento.

Durante la jornada se presentó un show infantil que incluyó la participación de un payaso y un mago, además de juegos inflables, una zona especialmente habilitada para dibujos y diversas actividades recreativas, permitiendo que los más pequeños disfrutaran de una tarde diferente junto a sus familias.



La actividad se enmarca en el trabajo que desarrolla el municipio para generar espacios de participación, encuentro y bienestar para la comunidad, poniendo especial énfasis en la infancia y en la importancia de que niños y niñas puedan acceder a actividades culturales y recreativas en la ciudad más austral del mundo.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la importancia de generar este tipo de instancias para las familias de la comuna.



“Como Municipalidad de Cabo de Hornos queremos que nuestras vecinas y vecinos, y especialmente nuestros niños y niñas, puedan disfrutar de espacios de encuentro, alegría y bienestar. Sabemos que las familias necesitan también momentos para compartir y disfrutar juntos, y nuestro compromiso es seguir generando actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Esta jornada demuestra que en Puerto Williams tenemos una comunidad activa y participativa, y para nosotros es una enorme satisfacción poder entregar estos espacios a las familias”.



Por su parte, el director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Sebastián Acosta, relevó el papel que cumple el municipio en la promoción de la cultura y la generación de oportunidades para la infancia.



“La cultura también se construye desde la infancia y como municipio tenemos la responsabilidad de acercarla a nuestros niños y niñas, especialmente viviendo en la ciudad más austral del mundo. Queremos que las familias de Cabo de Hornos tengan acceso a actividades de calidad, que permitan compartir, desarrollar la creatividad y generar comunidad. ‘Cultura por la Niñez’ es precisamente eso, una instancia donde nuestros niños y niñas son protagonistas y donde sus familias también encuentran un espacio para participar y disfrutar”.



Desde el municipio señalaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer los espacios de encuentro comunitario y continuar acercando la cultura, la recreación y las actividades familiares a los habitantes de Cabo de Hornos.



