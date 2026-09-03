Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

3 de septiembre de 2026

CERCA DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN “CULTURA POR LA NIÑEZ” EN PUERTO WILLIAMS

La iniciativa organizada por la Municipalidad de Cabo de Hornos reunió a niños, niñas y sus familias en una jornada marcada por la entretención, la cultura y los espacios de encuentro familiar.

fiestaculturaninez

​Una tarde de entretención, juegos y encuentro familiar vivieron cerca de 400 personas que participaron en la actividad “Cultura por la Niñez”, organizada por la Municipalidad de Cabo de Hornos en Puerto Williams.

 
La iniciativa convocó a niños y niñas de la comuna junto a sus familias, quienes pudieron disfrutar de una variada programación especialmente preparada para ellos, con distintas alternativas de recreación y esparcimiento.
Durante la jornada se presentó un show infantil que incluyó la participación de un payaso y un mago, además de juegos inflables, una zona especialmente habilitada para dibujos y diversas actividades recreativas, permitiendo que los más pequeños disfrutaran de una tarde diferente junto a sus familias.

 
La actividad se enmarca en el trabajo que desarrolla el municipio para generar espacios de participación, encuentro y bienestar para la comunidad, poniendo especial énfasis en la infancia y en la importancia de que niños y niñas puedan acceder a actividades culturales y recreativas en la ciudad más austral del mundo.

 
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la importancia de generar este tipo de instancias para las familias de la comuna.

 
“Como Municipalidad de Cabo de Hornos queremos que nuestras vecinas y vecinos, y especialmente nuestros niños y niñas, puedan disfrutar de espacios de encuentro, alegría y bienestar. Sabemos que las familias necesitan también momentos para compartir y disfrutar juntos, y nuestro compromiso es seguir generando actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Esta jornada demuestra que en Puerto Williams tenemos una comunidad activa y participativa, y para nosotros es una enorme satisfacción poder entregar estos espacios a las familias”.

 
Por su parte, el director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Sebastián Acosta, relevó el papel que cumple el municipio en la promoción de la cultura y la generación de oportunidades para la infancia.

 
“La cultura también se construye desde la infancia y como municipio tenemos la responsabilidad de acercarla a nuestros niños y niñas, especialmente viviendo en la ciudad más austral del mundo. Queremos que las familias de Cabo de Hornos tengan acceso a actividades de calidad, que permitan compartir, desarrollar la creatividad y generar comunidad. ‘Cultura por la Niñez’ es precisamente eso, una instancia donde nuestros niños y niñas son protagonistas y donde sus familias también encuentran un espacio para participar y disfrutar”.

 
Desde el municipio señalaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer los espacios de encuentro comunitario y continuar acercando la cultura, la recreación y las actividades familiares a los habitantes de Cabo de Hornos.

Director regional de CONAF realiza plantación en Plaza Villa Las Nieves

CONAF Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INAUGURAN PROYECTO QUE MEJORARÁ PLAZA DE VILLA LAS NIEVES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO AVANZA CON MINVU EN REACTIVACIÓN DE ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL

Leer Más

Autoridades abordaron criterios de postulación, nuevos proyectos habitacionales y apoyo a familias que buscan acceder a subsidios.

Autoridades abordaron criterios de postulación, nuevos proyectos habitacionales y apoyo a familias que buscan acceder a subsidios.

REUNIÓN MINISTRO PODUJE (2)
nuestrospodcast
VISITA TERRENO TERMINAL DE CARGA BUSES ELECTRICOS 1

SERÁN 130 BUSES ELÉCTRICOS: BIMINISTRO DE GRANGE ANUNCIA MEJORAS AL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA PUNTA ARENAS

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
fiestaculturaninez

CERCA DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN “CULTURA POR LA NIÑEZ” EN PUERTO WILLIAMS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
h&m

H&M ABRE EN PUNTA ARENAS SU TIENDA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO Y DESTACA LA CONTRATACIÓN DE 41 TRABAJADORES LOCALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
novonordisk

BIENESTAR SIN POSTERGACIÓN: CINCO CAMBIOS PEQUEÑOS PARA CUIDAR TU SALUD ANTES DE QUE LLEGUE LA PRIMAVERA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.