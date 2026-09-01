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1 de septiembre de 2026

ALCALDE DE PUNTA ARENAS VALORA ACCIONES DE LA CANCILLERÍA ANTE CONTROVERSIA CON ARGENTINA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

En conversación con Desde la Redacción, el alcalde de Punta Arenas señaló que "corresponde" que el Presidente Kast le solicite a Milei derogar el decreto sobre el Estrecho de Magallanes.

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Este martes el Presidente José Antonio Kast visitará la Región de Magallanes en medio de la controversia diplomática con Argentina, luego que el jefe de la Fuerza Aérea de ese país señalara que el Estrecho de Magallanes formaba parte de la soberanía trasandina.

Si bien, Argentina puso paños fríos a la polémica luego que Chile enviara una nota de protesta, la tensión quedó instalada.

En ese contexto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, valoró las acciones de la Cancillería, de “no solamente quedarse en una nota de protesta y dar por cerrado estos problemas, sino verlo como un tema mayor, más profundo, y que requiere una mirada distinta a lo que se estaba haciendo hasta hace poco tiempo”.

Para el jefe comunal, “lo más importante” es que la visita del Mandatario a la región se da “en un momento que es complejo”.

“Hoy tuvimos una reacción de la Cancillería que fue muy potente, muy de Estado. Yo creo que la defensa de los intereses que ha hecho el Presidente Kast habla de un tema de Estado, y por eso no me cabe duda que, más allá de las afinidades personales o ideológicas que no vienen necesariamente juntas, la forma que se ha visto este tema, su visita a nuestra región, muestran finalmente un tema de Estado, que creo que es lo correcto”, sostuvo.

El alcalde reconoció que este tipo de temas no se solucionan “de un día para otro, no es quien grita más, sino que las acciones sean eficaces”.

En ese sentido, dijo esperar que “las gestiones que pueda hacer él (Kast) con la Cancillería vuelvan a su cauce normal. Finalmente hay que respetar los tratados”, aseveró.

A propósito del Foro Madrid, el Presidente Kast se reunirá con su par de Argentina Javier Milei.

Sobre esa cita, el alcalde Radonich dijo esperar que el Mandatario chileno le solicite a Milei derogar el decreto del vecino país, de 2021, que relativiza la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes.

“Es lo que corresponde conforme al Derecho Internacional también. Por cierto, esto no es un favor. Esto es una situación muy concreta y espero que se pueda generar este cambio”, indicó.

Fuente: latercera.com

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