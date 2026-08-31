DÍA DE LA MATRONA Y DEL MATRÓN: DESTACAN EVOLUCIÓN DE LA PROFESIÓN Y SU ROL MÁS ALLÁ DEL EMBARAZO Y EL PARTO

En el marco del Día de la Matrona y del Matrón, que se conmemora este 31 de agosto, la matrona profesional de apoyo de CORMUPA, Fabiola Hernández, conversó en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones sobre la evolución de la profesión, su rol preventivo y los desafíos actuales en materia de salud sexual y reproductiva.

Este lunes 31 de agosto se conmemora en Chile el Día de la Matrona y del Matrón, una fecha que permitió poner en perspectiva la evolución de una profesión que durante décadas estuvo fuertemente asociada al embarazo y el parto, pero que actualmente cumple funciones mucho más amplias dentro de la red de salud pública.

En conversación con Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Fabiola Hernández, matrona profesional de apoyo de CORMUPA, destacó el papel que cumplen sus colegas en los distintos niveles de atención y relevó el acompañamiento que se entrega a mujeres y familias durante diferentes etapas de la vida.

“La labor que hacemos es sumamente importante ya acompañamos a la mujer y a sus familias en procesos y en hitos en el fondo, que son sumamente trascendentales en la vida de las familias en general”, señaló.

Hernández recordó que la matronería profesional cumple 192 años de presencia en Chile, período durante el cual ha experimentado importantes transformaciones, tanto por los avances científicos y tecnológicos como por los cambios culturales y las nuevas necesidades de la población.

“Hemos ido evolucionando con los años. Desde todo punto de vista, diría yo, porque además la población también demanda otras necesidades desde el punto de vista de salud. Hay más información disponible y eso nos obliga a nosotros los profesionales de salud a estar cada vez más preparados”, explicó.



De la atención del parto a un enfoque durante todo el curso de vida



Uno de los principales cambios abordados durante la conversación fue la ampliación del campo de acción de la matronería. Si bien la atención del nacimiento continúa siendo parte fundamental de la profesión, hoy el trabajo también comprende ámbitos como la regulación de la fertilidad, salud sexual y reproductiva, prevención, adolescencia, climaterio y pesquisa de enfermedades.

La profesional explicó que esta transformación también responde al descenso de las tasas de natalidad y al envejecimiento progresivo de la población.

“Las tasas de natalidad en nuestro país han ido descendiendo con los años y eso claramente impacta en nuestra profesión, en el sentido de que tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades”, indicó.

En ese contexto, destacó también los cambios experimentados en la atención del embarazo y el parto, particularmente a partir de políticas que promovieron una mayor participación de las familias.

“Antiguamente teníamos muchos más partos. Cierto que los de ahora con cambios culturales también que hemos ido viviendo. Quienes tenemos ya hartos años de ejercicio profesional, tenemos que recordar que antiguamente, por ejemplo, a las maternidades las mamás entraban solas, no entraban los papás al parto”, relató.

A juicio de Hernández, la incorporación de iniciativas como Chile Crece Contigo significó un cambio relevante al fortalecer la educación prenatal y promover un rol más activo del padre durante la gestación y el nacimiento.



Más herramientas para decidir sobre salud sexual y reproductiva



Otro de los ámbitos que ha experimentado una importante evolución corresponde a la salud sexual y reproductiva. La profesional destacó la mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos y el acceso a información que permite a las personas tomar decisiones de manera más informada.

“Hoy en día tenemos acceso a métodos anticonceptivos muy variados, especialmente en el sector público. Por lo tanto, las mujeres pueden tomar hoy en día decisiones bastante más informadas respecto a cómo evitar embarazos que no están planificados”, sostuvo.

En esta misma línea, mencionó los cambios legislativos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, señalando que forman parte de las transformaciones que han incidido en la atención de salud sexual y reproductiva.

Hernández también destacó la evolución en materia de derechos sexuales y reproductivos y en la forma de abordar a personas con distintas realidades e identidades.

“El tema de la diversidad sexual, el cómo nos hemos tenido que adaptar, cierto, en el fondo a los procesos de atención de las personas, cierto que diversas, porque en general sí o sí todas las personas somos distintas, pero las personas de la diversidad sexual, cierto, obviamente requieren atenciones que tienen que estar mucho más enfocadas, cierto en sus necesidades”, afirmó.



Prevención y detección precoz de cáncer



La prevención constituye otro de los ejes centrales del trabajo de las matronas y matrones en atención primaria. Hernández destacó particularmente la importancia de los controles destinados a detectar de manera temprana enfermedades de alto impacto para las mujeres y sus familias.

Entre ellos mencionó el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, además de los mecanismos de pesquisa disponibles en la red pública.

La profesional recordó que el Programa de Salud de la Mujer del Ministerio de Salud, implementado desde 1997, ha incorporado estrategias de tamizaje y detección precoz.

“Para lo cual siempre en el programa de salud de la mujer que está implementado desde ya el año 1997 en el Ministerio de Salud se ha incorporado el tamizaje o la pesquisa precoz, cierto, de estos cánceres a través de la toma del papanicolao, de garantizar el acceso a las mamografías”, explicó.

Asimismo, relevó la incorporación de nuevas herramientas para detectar el virus del papiloma humano, considerado un factor precursor del cáncer cervicouterino.

“Hoy en día disponemos en la red pública y en la atención primaria un test que es específico para su pesquisa, por lo tanto, podemos llegar de manera más oportuna a la pesquisa de cáncer cervicouterino”, señaló.

En el caso del cáncer de mama, indicó que desde la atención primaria se trabaja en la derivación oportuna para la realización de mamografías y ecografías mamarias cuando corresponde.



La pandemia y el regreso al trabajo en terreno



La pandemia de COVID-19 también marcó un punto de inflexión para los equipos de atención primaria y permitió visibilizar necesidades que, según explicó Hernández, muchas veces no eran posibles de dimensionar completamente desde la atención habitual en los centros de salud.

Durante ese período, las matronas retomaron con fuerza el trabajo domiciliario, particularmente con embarazadas y recién nacidos.

“Yo creo que durante la pandemia volvió a su esencia, ya tuvimos que retomar mucho el trabajo domiciliario, entrar a las casas e involucrarnos con toda la familia”, relató.

La experiencia permitió conocer directamente las condiciones y necesidades de las familias, muchas de las cuales excedían el ámbito estrictamente clínico.

“Eso nos permitió también poder visualizar otras necesidades, otras realidades a lo que uno ve habitualmente en el CESFAM dentro del box, en donde tenemos como un pincelazo no más de la realidad familiar, pero ya entrar a la casa y darse cuenta de las necesidades reales de la población”, sostuvo.

La profesional también destacó el impacto que tuvo la pandemia en la salud mental, particularmente en mujeres que atravesaron embarazos y maternidades durante períodos de aislamiento y restricciones de movilidad.

Al mismo tiempo, identificó como un aspecto positivo el aumento de la lactancia materna durante los primeros años de la pandemia, fenómeno que vinculó tanto al mayor tiempo de permanencia en los hogares como a las dificultades económicas que experimentaron muchas familias.



El desafío de enfrentar la sobreinformación



Otro de los fenómenos que ha modificado el trabajo de los profesionales de salud es la enorme cantidad de información disponible en internet y redes sociales. De acuerdo con Hernández, las personas actualmente llegan a los controles con información obtenida desde distintas plataformas, lo que puede ser positivo, pero también puede generar confusión cuando los contenidos no cuentan con respaldo científico.

“Absolutamente, ya porque hay sobreinformación y no siempre es la más adecuada”, respondió al ser consultada sobre este fenómeno.

Frente a ello, hizo un llamado a la comunidad a consultar directamente con profesionales de salud.

“Siempre vamos a invitar a la comunidad, cierto, a la población usuaria de los centros de salud, tanto de atención primaria como de los otros niveles de atención a que confíen en sus profesionales de salud, porque nosotros les vamos a entregar información confiable basada en evidencia en el fondo”, enfatizó.

Como ejemplo, mencionó uno de los mitos frecuentes relacionados con los métodos anticonceptivos hormonales y el aumento de peso, señalando que este tipo de situaciones requiere considerar múltiples factores y no atribuir automáticamente un cambio corporal al uso de un anticonceptivo.

También destacó que actualmente existen mayores posibilidades para que las mujeres tomen decisiones autónomas sobre su salud reproductiva. Como ejemplo, recordó el cambio experimentado en torno a la esterilización quirúrgica.

“La esterilización quirúrgica hace muchos años atrás era la pareja, el marido, el que tenía que autorizar que la mujer se esterilizara. Hoy en día es una decisión que cada mujer toma de manera informada, individual, independiente de lo que piense o no la pareja, el marido”, señaló.



Una atención que se extiende hasta el climaterio



Finalmente, Hernández explicó que el trabajo de la matronería en la atención primaria de CORMUPA acompaña a las mujeres durante distintas etapas de su vida.

“Hoy en día no sólo nos limitamos al embarazo, cierto, a la atención de adolescentes, también al climaterio”, afirmó.

Este último ámbito cobra especial relevancia frente al envejecimiento de la población y al aumento de la expectativa de vida. Según explicó, durante esta etapa pueden aparecer o detectarse enfermedades como diabetes e hipertensión, por lo que los controles preventivos adquieren un papel fundamental.

En ese sentido, la profesional resumió el enfoque actual de la matronería como un acompañamiento integral que combina prevención, educación, detección precoz y seguimiento.





​

