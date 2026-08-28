SEC DESTACA FUNCIONAMIENTO DE GNC EN ESTACIÓN DE SERVICIO DE FREI Y LLAMA A REALIZAR RECONVERSIONES VEHICULARES EN TALLERES AUTORIZADOS

La seguridad de las instalaciones eléctricas y de combustibles constituye uno de los principales ámbitos de trabajo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo que mantiene labores de fiscalización y educación dirigidas tanto a empresas y profesionales del sector como a la ciudadanía.

Así lo explicó esta mañana la directora regional de la SEC Magallanes, Fernanda Garrido Ortiz, durante una entrevista en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó diversas materias relacionadas con el uso seguro de la electricidad, el gas y los combustibles en los hogares de la región.

Garrido explicó que la SEC tiene entre sus principales responsabilidades fiscalizar materias vinculadas con los combustibles y los servicios eléctricos, incluyendo a empresas y profesionales que intervienen en instalaciones domiciliarias, además de empresas relacionadas con el gas y combustibles líquidos.

“Nosotros nos preocupamos netamente de eso, la seguridad y en este caso también los reclamos de la ciudadanía”, señaló la directora regional, destacando que las personas pueden recurrir a la institución cuando una empresa no ha dado una respuesta satisfactoria a un reclamo, permitiendo que la SEC pueda revisar los antecedentes como una segunda instancia.



Un invierno con particularidades para Magallanes



Durante la entrevista, la autoridad se refirió también al denominado Plan Invierno y explicó que las condiciones de la Región de Magallanes hacen necesario adaptar parte de las estrategias preventivas que se aplican en otras zonas del país.

En materia eléctrica, mientras en otras regiones la fiscalización preventiva se concentra fuertemente en el despeje de vegetación cercana a las redes, en Magallanes adquieren especial relevancia los efectos del viento y el desplazamiento de distintos elementos que pueden terminar provocando fallas.

“El plan invierno en la parte eléctrica, en el resto de las regiones, en el resto del país se centra mucho en despejar lo que es la vegetación. Si bien acá es importante, pero acá como no tenemos tanta lluvia en la época de invierno propiamente tal, digamos de mayo a julio, lo focalizamos más por las temporadas de viento, porque finalmente es el viento el que traslada elementos que no solamente son ramas, por ejemplo, bolsas, estos típicos globos metálicos. Todos esos elementos que se trasladan con el viento generan esta falla”, explicó Garrido.

La directora regional sostuvo que las condiciones experimentadas durante el invierno de 2024 también dejaron aprendizajes que deben ser considerados frente a eventuales episodios de frío extremo en la región.

En ese sentido, destacó que las situaciones críticas permiten fortalecer la prevención y anticiparse a escenarios que pueden volver a producirse, especialmente considerando que existe una diferencia generacional respecto del conocimiento de las condiciones invernales más severas que históricamente ha experimentado Magallanes.



Gas domiciliario: uno de los principales focos de preocupación



Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la seguridad de las instalaciones interiores de gas, especialmente considerando que el gas natural tiene un uso extendido en los hogares de la región para calefacción.

Garrido puso especial énfasis en que, a diferencia de establecimientos comerciales, educacionales y de salud, los domicilios no tienen la misma obligación de renovar periódicamente un sello verde mediante una inspección obligatoria.

“Lo que nos hemos fijado es que justamente es en las casas donde ocurre la mayor cantidad de incidentes con respecto al gas natural y al monóxido de carbono”, afirmó.

Por esta razón, la SEC desarrolla acciones de educación y prevención junto con otros organismos, entre ellos Bomberos y otras instituciones que participan en el trabajo preventivo durante el invierno.

La autoridad llamó a mantener una revisión permanente de los artefactos a gas, verificar que estén correctamente instalados y evitar ubicaciones que no correspondan a las exigencias de seguridad.

También recordó la importancia de prestar atención a señales que pueden advertir sobre problemas en una instalación, como alteraciones en la llama de los artefactos o síntomas que puedan asociarse a una eventual exposición a monóxido de carbono.

“La mayor cantidad de incidentes y fatalidades que gracias a Dios este año no hemos tenido, se producen por instalaciones domiciliarias”, sostuvo.

Garrido también hizo un llamado a no minimizar situaciones que puedan representar un riesgo y a utilizar los canales de emergencia cuando exista sospecha de una fuga o intoxicación.



Crece la oferta de calefactores eléctricos



Otro de los fenómenos observados por la SEC durante los últimos años corresponde al aumento en la oferta y utilización de calefactores eléctricos.

La directora regional relató que durante una fiscalización realizada junto a Sernac en un establecimiento comercial de Punta Arenas pudieron constatar una amplia variedad de modelos, marcas, tamaños y potencias disponibles para los consumidores.

“Me sorprendió ver en este negocio en el Líder una vitrina pero enorme, lleno de distintos modelos, distintos tipos, distintos tamaños, distintas potencias”, comentó.

Ante este escenario, la autoridad recomendó a los consumidores verificar que los productos eléctricos cuenten con la correspondiente certificación SEC antes de adquirirlos.

También destacó que algunos calefactores incorporan actualmente mecanismos adicionales de seguridad, como sistemas que interrumpen su funcionamiento cuando el equipo se vuelca.



Cuidado con cargadores y productos sin certificación



La preocupación de la SEC no se limita a los calefactores. Garrido también llamó la atención sobre productos de uso cotidiano, particularmente cargadores de teléfonos y otros dispositivos eléctricos.

“Tenemos la mala costumbre de dejar el cargador del teléfono enchufado todo el día, todo el día, y eso más que mal son elementos electrónicos que se calientan”, advirtió.

En ese contexto, recomendó desconectar los cargadores cuando no estén siendo utilizados y evitar productos que no cuenten con la certificación correspondiente.

“Lo importante que tenga el sello”, recalcó la directora regional, explicando que el distintivo permite verificar que el producto cumple con las exigencias establecidas para el mercado chileno.

Asimismo, hizo un llamado a tener especial precaución con productos eléctricos adquiridos a través de plataformas internacionales.

La autoridad señaló que, si bien actualmente es posible comprar productos desde prácticamente cualquier lugar del mundo y recibirlos rápidamente en Magallanes, aquello no significa necesariamente que dichos artículos cuenten con las certificaciones exigidas en Chile.

“Lo que es eléctrico y de combustibles, abstenerse de hacer ese tipo de compras, porque claramente cuando vienen desde afuera no han pasado por las certificaciones a nuestro país”, indicó.



SEC llama a verificar a los instaladores antes de contratar trabajos



Otro de los llamados formulados durante la entrevista estuvo dirigido a quienes necesiten realizar trabajos eléctricos o relacionados con combustibles en sus viviendas.

Garrido recomendó comprobar previamente que el profesional contratado figure como instalador autorizado por la SEC.

“Primer dato siempre buscar en el listado que tenemos en la plataforma de SEC o en nuestra oficina”, explicó.

La autoridad añadió que los usuarios pueden solicitar al profesional su certificado y posteriormente verificar mediante las herramientas digitales disponibles que la autorización se encuentre vigente y corresponda efectivamente a la persona que realizará el trabajo.

“Hoy en día es justamente con la tecnología, nos permite que el instalador con su Clave Única pueda descargar este documento las veces que sea necesario”, explicó.

La directora regional también recomendó dejar por escrito las condiciones del servicio, especificando el trabajo que se realizará, su valor y la forma de pago.

A esto sumó una advertencia respecto de los adelantos de dinero, debido a que una parte de los reclamos recibidos por la institución se relaciona con trabajos que quedan inconclusos después de que el usuario ya ha realizado un pago.

“Por favor, evitar dar adelantos de pago inicialmente porque la mayoría de los reclamos que nos llegan es justamente porque la persona recibió un dinero, se mandó a cambiar, no terminó el trabajo, lo hizo de forma deficiente”, señaló.



Educación y trabajo con las juntas de vecinos



La SEC también ha reforzado durante los últimos años sus actividades de educación y prevención junto a organizaciones comunitarias.

Garrido destacó que las propias juntas de vecinos han solicitado reuniones y charlas para abordar materias relacionadas con seguridad eléctrica, gas y combustibles.

“Los mismos vecinos han querido contactarse con nosotros y solicitar estas reuniones”, comentó.

La autoridad manifestó su disposición a continuar desarrollando este tipo de actividades, especialmente porque muchas de las recomendaciones pueden contribuir directamente a evitar accidentes en los hogares.

En ese sentido, destacó que la prevención requiere coordinación entre distintos organismos y no puede ser abordada exclusivamente desde una institución.

“Hoy en día hemos dado cuenta que los temas no son solo de un área o de un organismo o de una institución, sino que hay temas que son transversales y el trabajo colaborativo, la sinergia que se realiza entre los servicios es fundamental”, sostuvo.



SEC aborda funcionamiento del GNC vehicular



Hacia el final de la entrevista, la directora regional se refirió al funcionamiento del GNC vehicular, materia que ha adquirido especial relevancia luego del aumento en los precios de los combustibles y del crecimiento de las conversiones de vehículos.

Garrido explicó que la SEC participa en una mesa de trabajo junto a organismos vinculados con energía y transporte, dado que la operación de una estación de GNC involucra distintas materias relacionadas con seguridad.

En ese contexto, entregó una actualización respecto de la situación en Punta Arenas.

“Hoy día finalmente en la estación de servicio de Frei de la marca Aranco está funcionando nuevamente el GNC vehicular y prontamente también esperamos que tengamos más puntos o más surtidores en las estaciones de servicio existentes”, informó.

La autoridad también llamó a quienes hayan convertido o estén considerando convertir sus vehículos a GNC a realizar el procedimiento exclusivamente mediante talleres autorizados.

“La reconversión se hace en los talleres autorizados. Eso está publicado en la página del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”, indicó.

Garrido recalcó que, aunque actualmente existe una alta demanda, es preferible esperar y realizar el procedimiento de manera regular antes que recurrir a alternativas informales que puedan comprometer la seguridad.

La directora regional cerró reiterando que las recomendaciones de la SEC apuntan fundamentalmente a la prevención y a que las personas recurran a organismos especializados ante cualquier duda.

“Preferimos mil veces responder estas consultas que después estar procesando una situación que también significa un riesgo para el usuario”, concluyó.