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28 de agosto de 2026

EMPRENDEDORES NATALINOS FORTALECERÁN SUS NEGOCIOS DE LA MANO DEL FOSIS

La iniciativa entrega asesoría, capacitación y financiamiento para que los participantes puedan fortalecer sus negocios y avanzar en el desarrollo de sus emprendimientos.

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​Cuarenta emprendedores y emprendedoras de Puerto Natales iniciaron su participación en el programa Emprendamos Avanzado del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), iniciativa que busca entregar herramientas concretas para fortalecer sus negocios y mejorar sus oportunidades de generación de ingresos.

Durante el desarrollo del programa, los participantes accederán a un proceso de capacitación y asesoría especializada, orientado a fortalecer sus conocimientos y habilidades para la gestión de sus emprendimientos. Además, contarán con financiamiento para invertir en sus negocios, de acuerdo con los objetivos definidos durante el proceso de acompañamiento.

La directora regional del FOSIS, María Teresa Castañón Silva, señaló que: “los usuarios del Programa Emprendamos Avanzado, aparte de la asesoría y la capacitación, van a recibir un monto de financiamiento para que puedan comprar bienes e insumos. Y, justamente, es a lo que nosotros estamos mandatados a hacer, porque nuestro presidente José Antonio Kast lo que quiere es que apoyemos al emprendedor, inyectar recursos en ellos para que puedan crecer”.

“A nosotros nos pone muy contentos ya que a través de ellos no solamente son ellos los beneficiarios, sino que también sus familias y esperamos que este tipo de emprendimiento pueda también dar trabajo a más personas que estén a su alrededor”, manifestó el seremi de Gobierno, Ángel Roa.

Finalmente, la alcaldesa de la comuna, Ana Mayorga, agradeció la iniciativa del FOSIS. “Sin este apoyo es muy difícil emprender o sostener un emprendimiento en circunstancias difíciles de la vida, conozco a muchas de las familias que están aquí y han sido situaciones complejas y difíciles que les ha tocado vivir”.

Durante este año, el FOSIS apoyará a 445 personas de la región, a través de su línea de emprendimiento, que les entregará capacitación, asesoría y financiamiento, con una inversión que supera los 493 millones de pesos.

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